النيابة العامة في تركيا تحقق في هجوم إسرائيل على أسطول الصمود

بدأت النيابة العامة التركية التحقيق في الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وعلى متنه مواطنون أتراك.

ووفقا لوكالة الأناضول فقد أطلق التحقيق بموجب المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على أن "القوانين التركية والسلطة القضائية التركية تكونان مختصتين في الجرائم الدولية، حتى لو ارتكبها أجنبي في بلد أجنبي".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات المشاركين، بعد ليلة من الاعتداءات على السفن المشاركة بالأسطول.

وأظهرت صور وثقتها كاميرات المراقبة على السفن لحظة دخول جنود مدججين بالسلاح من البحرية الإسرائيلية إلى إحدى السفن وإخضاع المشاركين، قبل أن يقوم أحد الجنود بإزالة الكاميرا عنوة، وقد تمكنت السفينة من قطع مسافات طويلة نحو قطاع غزة لأكثر من 12 ساعة بعد أول عملية اعتراض لسفن الأسطول.

وسبق أن مارست إسرائيل أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.