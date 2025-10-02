المقاومة تنفذ عمليات ضد الاحتلال بغزة وتقصف أسدود

أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس استهدافها جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغل، شملت تفجير دبابة واستهداف مواقع عسكرية، إضافة إلى قصفها أمس الأربعاء مدينة أسدود.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة إسرائيلية في حي التفاح، إلى جانب قصف تجمع لجنود وآليات في حي تل الهوا جنوب غزة.

ونشرت القسام مشاهد قالت إنها توثق مباغتة مقاتليها دبابة إسرائيلية من مسافة صفر في محيط مدرسة "الراهبات الوردية" بحيّ تل الهوا ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

كما أوضحت القسام أنها فجّرت دبابة بعبوة أرضية في شارع النصر غرب غزة بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وسقوط طاقمها بين "قتيل وجريح".

عاجل | القسام: قصفنا مساء أمس مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين#حرب_غزة pic.twitter.com/uBNWCpn1jT — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 2, 2025

يأتي هذا بعد أن أعلنت القسام إطلاق رشقة صاروخية على مدينة أسدود أمس الأربعاء ردًا على استهداف المدنيين في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراض 4 صواريخ وسقوط الخامس في منطقة مفتوحة.

وتشير كتائب القسام إلى أن الإعلان عن بعض عملياتها الميدانية يتأخر بسبب تعقيدات الوضع الميداني، حيث تُشترط سلامة انسحاب المقاتلين وإتمام عمليات التوثيق قبل النشر.

وكانت آخر مرة قصفت فيها القسام مدينة أسدود في 6 أبريل/نيسان الماضي، وقالت حينها إن الهجوم جاء ردًا على "المجازر بحق المدنيين".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في حي تل الهوا بقذائف الهاون، والسيطرة على طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تنفذ مهام استخبارية في المنطقة ذاتها.

وكانت سرايا القدس أعلنت أنها استهدفت مستوطنتي "مفلاسيم" و"كفار سعد" في غلاف غزة برشقة صاروخية، ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

بيان الجيش الإسرائيلي

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -الذي تواجه قواته المتوغلة في مدينة غزة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية- إصابة ضابط من الكتيبة 414 بجروح خطيرة، وجنديين آخرين بجروح طفيفة خلال اشتباكات وسط القطاع، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة نحو 169 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب وفاة المئات جراء المجاعة.