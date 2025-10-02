الغابون.. تقدم حزب الرئيس نغيما في الانتخابات التشريعية

تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي للبنّائين، الذي أسسه الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما قبل أشهر قليلة، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الغابون، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2023 الذي أنهى أكثر من نصف قرن من حكم عائلة بونغو.

ووفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، حصل الحزب الرئاسي على 55 مقعدا من أصل 145 في الجمعية الوطنية، في حين لم يحصد الحزب الديمقراطي الغابوني، الذي كان يقوده الرئيس السابق علي بونغو أونديمبا، سوى 3 مقاعد.

ومن المقرر أن تُجرى جولة ثانية في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في 77 دائرة انتخابية، حيث ستدور معظم المنافسات بين هذين الحزبين الرئيسيين.

سياق سياسي جديد

تأتي هذه الانتخابات في إطار العودة التدريجية إلى النظام الدستوري، بعد إقرار دستور جديد عبر استفتاء عام 2024. وينص الدستور على تعزيز صلاحيات الرئيس، مقابل تقليص دور البرلمان الذي لم يعد يملك صلاحية إسقاط الحكومة.

كما جرت الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أثار جدلا واسعا، إذ انتقدته المعارضة معتبرة أنه يسهّل مشاركة العسكريين في الاستحقاقات، بما في ذلك الرئيس أوليغي نغيما الذي خاض الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان الماضي وفاز بها.

جدل وانتقادات

ورغم أن وزارة الداخلية وبعثة المراقبة المدنية وصفتا سير الجولة الأولى بـ"المرْضي"، فإن الباب ما زال مفتوحا أمام الطعون حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام المحكمة الدستورية.

وتشير هذه التطورات إلى أن الغابون تقف عند مفترق طرق سياسي، بين مسار يسعى لترسيخ شرعية النظام الجديد، ومعارضة ترى أن قواعد اللعبة الانتخابية ما زالت تميل لصالح السلطة القائمة.