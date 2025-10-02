استشهاد فلسطيني حاول دهس جنود للاحتلال برام الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا واعتقل آخر لدى محاولتهما تنفيذ دهس عند حاجز قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الاحتلال أن فلسطينييْن "حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس ضد قواتنا عند حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله، أحدها كان مسلحا وحاول إطلاق النار على جنودنا وتم القضاء عليه، أما الثاني فاعتقل".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني يقود مركبة على حاجز بيت عور الفوقا، وذكروا أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، دون معرفة طبيعة إصابته. وأشاروا إلى أن الجيش أغلق الحاجز ومنع الفلسطينيين من المرور.

#عاجل | الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس ضد قواتنا عند حاجز بيت عور الفوقا غربي رام الله

– أحد المنفذين كان مسلحا وحاول إطلاق النار على جنودنا وتم القضاء عليه أما الثاني فاعتقل pic.twitter.com/VpRbHClni9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 2, 2025

وفي رام الله أيضا، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا شمالي المدينة، وقرية برقا شرقيها.

وفي جنين شمالا، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها خلال اقتحام بلدة يعبد غربي المدينة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و225 شهيدا، و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.