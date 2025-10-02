إسرائيل تحقق مع أسطول الصمود والنشطاء يطالبون بالتدخل الدولي

بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسات استماع مع ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أن سيطرت على جميع قواربه المتجهة إلى قطاع غزة، واعتقلت مئات المشاركين، في الوقت الذي طالب فيه الأسطول بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم فورا.

فقد ذكر مركز عدالة بإسرائيل، في بيان، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في أسطول الصمود، أفادوا فيها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم وذلك عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.

وأكد "عدالة" أن هذه الإجراءات تشكّل خرقا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكا مباشرا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

وطالب المركز السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.

وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.

السيطرة على الأسطول

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت اليوم أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جميع قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات المشاركين، بعد ليلة من الاعتداءات على السفن المشاركة بالأسطول.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتدوينة على منصة "إكس"، إنه لم ينجح أي قارب بالوصول إلى سواحل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا تزال سفينة أخيرة بعيدة، وقالت "إذا اقتربت فسيتم أيضا منع محاولتها" من الدخول لغزة.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المشاركين يُنقلون إلى ميناء أسدود "للترحيل الطوعي" أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري.

وكشفت أن قوات الجيش والبحرية تقوم بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.

أتى ذلك بعد أن أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها سترحّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي إلى أوروبا.

اعتقال المئات

من جانبه، كشف أسطول الصمود -اليوم الخميس- أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة بعد اعتراض جيش الاحتلال عشرات السفن بالأسطول الليلة الماضية بالمياه الإقليمية، وقادتهم إلى ميناء أسدود.

وشدد بيان الأسطول على أن الجيش الإسرائيلي "اختطف مئات الناشطين الذين كانوا على متن سفن بقافلة مدنية سلمية تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأفاد الأسطول بأن المشاركين تعرضوا للهجوم بمدافع المياه من قبل الجيش الإسرائيلي، وتم رشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم.

واستنكر منظمو الأسطول الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزل، ودعوا الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم.

واعتبر البيان أن اعتراض إسرائيل قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.