نتنياهو يعلن نيته الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت، أنه سيترشح مجددا لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وردا على سؤال القناة 14 الإسرائيلية بشأن ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، ردّ نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بالإيجاب.

ويتزعّم نتنياهو حزب الليكود، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للحكومة في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة.

وفي الانتخابات الأخيرة، فاز حزبه بـ32 مقعدا في الكنيست، وحلفاؤه من الحريديم بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.

ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد منذ مايو/أيار 2020، وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، طرح إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول معارضوه إنها تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية.

وأثارت تلك المشاريع احتجاجات ضخمة لم تهدأ إلا بعد اندلاع حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، وواجه نتنياهو انتقادات في الداخل الإسرائيلي بشأن طريقة إدارته الحرب وكيفية تعامله مع قضية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في إصداره أوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.