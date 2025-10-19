أخبار|إيطاليا

مظاهرة في روما ضد اتفاق الهجرة مع ليبيا

FILE PHOTO: A group of 61 migrants on a wooden boat are rescued by crew members of the Geo Barents migrant rescue ship, operated by Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders), in international waters off the coast of Libya in the central Mediterranean Sea September 28, 2023. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo
اتفاق الهجرة المبرم عام 2017 بين إيطاليا وليبيا يواجه انتقادات متزايدة (رويترز-أرشيف)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 10:06 (توقيت مكة)

تظاهر مئات المهاجرين والناشطين في روما أمس السبت ضد اتفاق الهجرة المبرم عام 2017 بين إيطاليا وليبيا، وذلك بعد يوم من حادث غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط اختفى فيه نحو 20 شخصا.

ويعارض المتظاهرون تمويل الحكومة الإيطالية بزعامة جورجا ميلوني والاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي وتدريب عناصره على اعتراض المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.

ويواجه الاتفاق الذي وُقّع عام 2017 انتقادات متزايدة بعدما أظهرت العديد من التحقيقات أن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا يديرها من يوصفون بـ"تجار البشر"، في حين من المقرر تجديد هذا الاتفاق الشهر المقبل.

وخلال تجمّعهم الاحتجاجي روى عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الأفريقية تجاربهم في ليبيا، وتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.

وتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.

Migrants arrive on an Italian Coast Guard vessel after being rescued at sea, near the Sicilian island of Lampedusa, Italy, September 18, 2023. REUTERS/Yara Nardi
ليبيا تمكنت خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر (رويترز-أرشيف)

اعتراض وانتهاكات

وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرّض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه يبحث عن ناجين من غرق قارب يقل نحو 30 شخصا على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا وأُنقذ 10 منهم تقريبا.

وبحسب منظمات غير حكومية، فإن خفر السواحل الليبي أطلق النار بشكل متزايد على القوارب التي تحمل مهاجرين غير نظاميين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقال مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الإيطالي الاثنين الماضي إنهم تعرضوا لـ"هجوم مسلح" في المياه الإقليمية المالطية، في حين نددت منظمة غير حكومية في اليوم السابق بعمليات "إطلاق نار" من جانب خفر السواحل الليبي في المنطقة نفسها.

Tunisia France Germany Migration FILE - Migrants from Eritrea, Libya and Sudan sail a wooden boat before being assisted by aid workers of the Spanish NGO Open Arms, in the Mediterranean sea, about 30 miles north of Libya, Saturday, June 17, 2023. Ministers from Germany and France tasked with regulating migration are joining forces to try to curb deaths on dangerous routes across the Mediterranean Sea. The interior ministers are traveling Sunday for talks with the president and their counterpart in Tunisia, a major North African stepping stone for migrants trying to reach Europe at risk of their lives. (AP Photo/Joan Mateu Parra, File) Photo Details ID: 23169433761451 Submission Date: Jun 18, 2023 12:05 (GMT) Creation Date: Jun 17, 2023 07:50 (GMT) Photographer: Joan Mateu Parra Source: AP Copyright: Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved Credit: ASSOCIATED PRESS Special Instructions: FILE PHOTO Subjects: Politics Location: AT SEA Transmission Reference: LBL101 Byline Title: str Caption Writer: EM Use Information: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required.
اتهامات لخفر السواحل الليبي بإطلاق النار بشكل متزايد على القوارب (أسوشيتد برس)

مخاطر ودعوات

وفي الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 13 سبتمبر/أيلول الماضيين لقي 456 شخصا حتفهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم" بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد وقدرات الإنقاذ المحدودة والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية"، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقبل أيام، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.

المصدر: وكالات

