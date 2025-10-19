مظاهرات "لا للملوك" تكتسح أميركا وترامب يسخر في فيديو مثير

تشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة شعارها "لا للملوك" (No Kings)، حيث يعارض المتظاهرون، وفق وصفهم، السياسات "الاستبدادية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

فقد اجتذبت المظاهرات المناهضة للرئيس ترامب حشودا ضخمة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت الماضي، إذ أعلن المنظمون أن نحو 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية أقيمت في نحو 2700 مدينة وبلدية، أي أكثر بكثير من عدد مواقع الاحتجاج خلال المظاهرات السابقة في يونيو/حزيران الماضي.

"لا للملوك".. 7 ملايين أمريكي يشاركون في أضخم مسيرات مناهضة لترامب

شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث. pic.twitter.com/LwvbOprp9G — سليمان الفهد (@SulaimanALFAHD1) October 19, 2025

ويرفع المحتجون شعارات أبرزها "لا للملوك، نعم للمقترح 50" (No Kings Yes on 50)، في إشارة إلى مقترح قانون في ولاية كاليفورنيا يهدف إلى إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.

وانتشرت خلال الاحتجاجات صور للرئيس ترامب في هيئة ديكتاتور أو زعيم استبدادي يرتدي تاجا، في تعبير واضح عن رفضهم حكمه كملك مطلق أو دكتاتور يفرض سلطته على الشعب الأميركي.

🇺🇸

مظاهرات “لا ملوك” تجتاح أمريكا اليوم!

أكثر من 7 ملايين متظاهر في نحو 2500 مدينة يرفضون ما وصفوه بـ«نزعة ترامب الملكية». ازدحمت واشنطن، نيويورك، وشيكاغو بموجات بشرية ضخمة، وشارك برني ساندرز وعدة مشرعين ديمقراطيين في مسيرة العاصمة. المشهد وطني وسلمي واحتفالي في آنٍ واحد — بلا… pic.twitter.com/eOaG7LdLJu — 𝙕𝒖𝙝𝒂𝙞𝒓 𝑯𝙪𝒔𝙨𝒂𝙞𝒏زهيرعبدالله حسين (@zuhair47) October 19, 2025

وتداولت العديد من الحسابات الأميركية عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من المظاهرات في ولايات مختلفة.

WOW! Protesters created a HUGE human sign on San Francisco’s Ocean Beach reading “No Kings YES on 50” to support California’s Prop 50 and stand up against Donald Trump’s fascist regime pic.twitter.com/NbUnQk6ZZB — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025

إعلان

في وقت رد الرئيس ترامب بسخرية عبر فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي نشره على منصة "تروث سوشيال" يظهر فيه في هيئة ملك، ساخرا من حملة "لا للملوك".

⛔ترامب يسخر من المتظاهرين:

خرج 7 مليون متظاهر في 2500موقع رافعين شعار #لا_للملك

تخيلوا أن #ترامب سخر منهم ونشر مقطع يظهر فيه أن الملك ترامب يلقي القاذورات على المتظاهرين!

أمريكا التي استمرت عقود تجبر الحكومات بالتنحي واحترام إرادة المتظاهرين اليوم رئيسها يلقي عليهم القاذورات! pic.twitter.com/gQxYhjLy4I — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) October 19, 2025

وقد نالت هذه الاحتجاجات اهتماما كبيرا لدى رواد العالم الافتراضي في الوطن العربي، حيث وصف مغردون ذلك اليوم بأنه "سبت الغضب" في أميركا، مؤكدين أنه انتفاضة شعبية على سياسات ترامب، وأن ملايين الأميركيين الغاضبين خرجوا إلى الشوارع في أكثر من 2500 مظاهرة واحتجاج في كبرى وأصغر المدن الأميركية رفضا لتحكم ترامب في النظام السياسي، وعسكرة المدن، وإطلاق الحرس الوطني، ورفع الرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة، وعدم تحقيقه وعوده بجعل أميركا عظيمة.

ترامب يستهزيء بالمظاهرات التي خرجت ضده ونشر ترامب فيديو ( أنيميشن) يقود طائرة حربية مكتوب عليها "الملك ترامب" ويقصف المتظاهرين في نيويورك بالقذارة. كيف ستتطور هذه الاحتجاجات؟ pic.twitter.com/agac6gqhDN — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) October 19, 2025

وأشار آخرون إلى أن ترامب يسخر من المتظاهرين، حيث خرج نحو 7 ملايين متظاهر في 2500 موقع رافعين شعار "لا للملوك". وتخيلوا أن ترامب رد عليهم بنشر مقطع يظهر فيه أنه الملك، وهو يلقي القاذورات على المتظاهرين! وتساءلوا قائلين، أميركا التي طالما أجبرت الحكومات على احترام إرادة شعوبها تشهد اليوم رئيسها يسخر من المتظاهرين بهذه الطريقة.

العالم اليوم يراقب أميركا كما كانت أميركا تراقب الآخرين.

المعادلة انقلبت:

الشعب الأميركي الآن يختبر ما اختبرته شعوب كثيرة.

هل سيبقى "الوعي الحر" أقوى من أدوات السلطة، أم سيتحول الغضب إلى عادة جديدة تُستهلك إعلاميا؟ أم سيحدث صدام قريب بين أنصاره والمتظاهرين؟ والنتيجة تقسيم أميركا — MajdEldin Islam (@IslamTajeldin) October 19, 2025

وعلّق ناشطون على فيديو ترامب قائلين، إنه يستهزئ بالمظاهرات ويصور نفسه في فيديو (أنيميشن) يقود طائرة حربية مكتوب عليها "الملك ترامب" ويقصف المتظاهرين في نيويورك بالقذارة.

وتساءل متابعون: تخيلوا لو أن رئيس دولة أخرى نشر مثل هذا المقطع، حيث يُضرَب المتظاهرون بالطائرات الحربية! ماذا ستكون ردة الفعل الدولية؟.

انه سبت الغضب في #أمريكا

انتفاضة شعبية ضد سياسات #ترامب …

ملايين الأمريكيين الغاضبين خرجوا اليوم للشوارع في أكثر من 2500 مظاهرة واحتجاج في كبرى مدن أمريكا وأصغرها على ما يصفونه جكن ترامب السلطوي وتحكمه بالنظام السياسي وعسكرة المدن وإطلاق الحرس الوطني في المدن ورفع الرسوم… pic.twitter.com/CHxzfIkxKE — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) October 18, 2025