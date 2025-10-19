أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مظاهرات "لا للملوك" تكتسح أميركا وترامب يسخر في فيديو مثير

Donald J. Trump
ملايين في أميركا يحتجون على ترامب تحت شعار "لا للملوك" (الفرنسية+ حساب ترامب)
تشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة شعارها "لا للملوك" (No Kings)، حيث يعارض المتظاهرون، وفق وصفهم، السياسات "الاستبدادية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

فقد اجتذبت المظاهرات المناهضة للرئيس ترامب حشودا ضخمة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت الماضي، إذ أعلن المنظمون أن نحو 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية أقيمت في نحو 2700 مدينة وبلدية، أي أكثر بكثير من عدد مواقع الاحتجاج خلال المظاهرات السابقة في يونيو/حزيران الماضي.

ويرفع المحتجون شعارات أبرزها "لا للملوك، نعم للمقترح 50" (No Kings Yes on 50)، في إشارة إلى مقترح قانون في ولاية كاليفورنيا يهدف إلى إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.

وانتشرت خلال الاحتجاجات صور للرئيس ترامب في هيئة ديكتاتور أو زعيم استبدادي يرتدي تاجا، في تعبير واضح عن رفضهم حكمه كملك مطلق أو دكتاتور يفرض سلطته على الشعب الأميركي.

وتداولت العديد من الحسابات الأميركية عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من المظاهرات في ولايات مختلفة.

في وقت رد الرئيس ترامب بسخرية عبر فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي نشره على منصة "تروث سوشيال" يظهر فيه في هيئة ملك، ساخرا من حملة "لا للملوك".

وقد نالت هذه الاحتجاجات اهتماما كبيرا لدى رواد العالم الافتراضي في الوطن العربي، حيث وصف مغردون ذلك اليوم بأنه "سبت الغضب" في أميركا، مؤكدين أنه انتفاضة شعبية على سياسات ترامب، وأن ملايين الأميركيين الغاضبين خرجوا إلى الشوارع في أكثر من 2500 مظاهرة واحتجاج في كبرى وأصغر المدن الأميركية رفضا لتحكم ترامب في النظام السياسي، وعسكرة المدن، وإطلاق الحرس الوطني، ورفع الرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة، وعدم تحقيقه وعوده بجعل أميركا عظيمة.

وأشار آخرون إلى أن ترامب يسخر من المتظاهرين، حيث خرج نحو 7 ملايين متظاهر في 2500 موقع رافعين شعار "لا للملوك". وتخيلوا أن ترامب رد عليهم بنشر مقطع يظهر فيه أنه الملك، وهو يلقي القاذورات على المتظاهرين! وتساءلوا قائلين، أميركا التي طالما أجبرت الحكومات على احترام إرادة شعوبها تشهد اليوم رئيسها يسخر من المتظاهرين بهذه الطريقة.

وعلّق ناشطون على فيديو ترامب قائلين، إنه يستهزئ بالمظاهرات ويصور نفسه في فيديو (أنيميشن) يقود طائرة حربية مكتوب عليها "الملك ترامب" ويقصف المتظاهرين في نيويورك بالقذارة.

وتساءل متابعون: تخيلوا لو أن رئيس دولة أخرى نشر مثل هذا المقطع، حيث يُضرَب المتظاهرون بالطائرات الحربية! ماذا ستكون ردة الفعل الدولية؟.

