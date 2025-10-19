مظاهرات جديدة لـ"جيل زد" في المغرب تطالب بإطلاق المعتقلين

نظمت مجموعة "جيل زد" احتجاجات شبابية جديدة في مدن مغربية عدة طالبت خلالها السلطات بالإفراج عمن وصفتهم بمعتقلي الرأي والاستجابة لدعوات الإصلاح.

وخرجت المظاهرات الجديدة مساء أمس السبت في مدن، أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش.

ونشرت وسائل إعلام مغربية مقاطع مصورة لمتظاهرين يرددون هتافات ويرفعون لافتات كتبوا عليهم مطالبهم، دون أن تحدث اي مواجهات مع قوات الأمن المغربية.

وجددت المجموعة التأكيد على مطالبها المتمثلة في تحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن أعضائها الذين اعتُقلوا خلال التحركات التي نظمتها مؤخرا.

ووفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن نحو 600 شخص -بينهم قاصرون- جرى توقيفهم خلال الأسابيع القليلة الماضية وينتظرون محاكمتهم.

وكانت الاحتجاجات الشبابية سلمية بشكل عام، لكن تخللتها أعمال عنف أوقعت 3 قتلى ومصابين، ونأت مجموعة جيل زد بنفسها عن أعمال الشغب.

ومؤخرا، علقت المجموعة الاحتجاجات لأيام عدة، قبل أن تعلن استئنافها، وبدا أن زخم المظاهرات قد تراجع مقارنة بما كانت عليه في بدايتها.

وانطلق الحراك على موقع ديسكورد منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لمناقشة مشاكل الصحة والتعليم إثر وفاة 8 نساء حوامل بمستشفى عمومي في أغادير جنوبي البلاد.

وطالب المحتجون باستقالة الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، في حين دعتهم الأخيرة إلى العمل على بلورة مقترحات لحل المشاكل والقضايا المجتمعية المطروحة.

كما دعا الملك محمد السادس في خطاب ألقاه مؤخرا إلى تسريع وتيرة برامج التنمية لتشغيل الشباب والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددا أيضا على محاربة الفوارق بين الجهات، دون أن يشير مباشرة إلى الاحتجاجات الشبابية.