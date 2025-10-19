مجمع كيميائي يتحول لكارثة بيئية.. كيف علق تونسيون؟

أثارت موجة احتجاجات غاضبة في مدينة قابس التونسية جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد الأوضاع البيئية الخطيرة التي أدت إلى عشرات حالات الاختناق والتسمم بين السكان، خاصة طلاب المدارس.

ويقع في قلب الأزمة المجمع الكيميائي القديم الذي أنشئ عام 1972 في منطقة شاطئ السلام قرب مدينة قابس لمعالجة الفوسفات، أحد أهم المصادر الاقتصادية الأساسية في تونس، إلا أن هذا المصنع تحول عبر العقود إلى عبء بيئي وصحي ثقيل.

وتسبب المجمع في كارثة بيئية متواصلة بسبب انبعاثات الغازات السامة منه وتردي جودة الهواء، حيث يرمي آلاف الأطنان من المخلفات السامة يوميا في البحر، مما أدى إلى تلوث الشواطئ والتأثير على الثروة السمكية.

وأصيب السكان بأمراض تنفسية وسرطانات على مدى سنوات، وكانت الحكومة أصدرت في عام 2017 قرارا بتفكيك بعض الوحدات الصناعية، لكن القرار لم ينفذ حتى اليوم رغم مرور سنوات طويلة على إصداره.

وما أشعل الاحتجاجات البيئية الأضخم في تاريخ تونس هو ازدياد حالات الاختناق بين طلاب المدارس بشكل مفزع، فخلال الشهر الماضي فقط دخل أكثر من 200 شخص المستشفى بحالات التسمم والاختناق الحادة.

وتحت شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات" خرج عشرات الآلاف من السكان للتعبير عن سخطهم ومطالبتهم بإغلاق المجمع وتفكيك وحداته الصناعية الملوثة ووقف الانبعاثات الغازية والنفايات الصناعية فورا.

واقتحم بعض المحتجين وحدات إنتاج بالمجمع الكيميائي وعددا من مبانيه الإدارية، وأحرقوا الإطارات وقطعوا الطرق، واشتبكوا مع قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقلت العشرات منهم.

تفاعل واسع

ورصد برنامج شبكات (2025/10/19) جانبا من تعليقات التونسيين ونشطاء قابس على هذه الموجة الاحتجاجية، ومنها ما كتبه فراس الناصفي:

نحن لسنا دعاة فتنة ولا تخريب، نحن أبناء تونس، مطلبنا بسيط وإنساني أن نتنفس هواء نقيا

وغرد خورمولوجيا:

الأزمة هذه ليست وليدة اليوم، وليست مسؤولية حكومة بعينها، هي نتيجة تراكمات لعهود سابقة كانت تضحي بصحة الناس والبيئة من أجل الربح، الحق في بيئة سليمة ليس ترفا بل حق إنساني

في المقابل، كتب أنيس عموري:

الصناعة الوطنية مكسب وجب المحافظة عليه بكل الوسائل، المجمع الكيميائي التونسي ينتج حاجياتنا من المواد الضرورية واللازمة للفلاحة

بينما أكدت فريال شرف الدين:

المطلب واضح وغير قابل للتلاعب به، المطلب هو: الشعب يريد تفكيك الوحدات

وفي السياق ذاته، غرد محمد بن حميدان:

من رأيي لازم الخبراء يوعونا ويفيقونا بحجم الكارثة، مش فقط في قابس بل على المستوى الوطني، لازمنا نفهموا، اللي راهي ماهيش (بأنها ليست) مشكلة قابس وحدها

وجاء أول تعليق رسمي من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي قال إن "معالجة الأحداث في قابس لا يمكن أن تتم وفق مقاربات تقليدية، فالعمل جارٍ لإيجاد حلول عاجلة آنية للتلوث".

واتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يحددها باستغلال الأوضاع البيئية المتدهورة في قابس لأغراضهم الخاصة، في محاولة لنزع الصبغة الشعبية عن الحراك الاحتجاجي، بينما أعلنت الحكومة بدء مباحثات مع الصين بشأن مشروع تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي.