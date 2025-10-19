مئات النمساويين يتظاهرون ضد دعم حكومتهم لإسرائيل

شارك المئات في مظاهرة انتظمت مساء السبت في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار "من أجل السلام والحياد والنمسا ذات سيادة" معبرين عن احتجاجهم على دعم حكومتهم لإسرائيل.

وتجمع المتظاهرون في ساحة كريستيان برودا بلاتز بفيينا، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، متهمين حكومة النمسا بالتخلي عن مبدأ الحياد، وأعربوا عن احتجاجهم على مواصلة الحكومة النمساوية إرسال أسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات، ودعمها لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وردد المشاركون هتافات تطالب بالسلام والحرية لفلسطين رافعين لافتات تحمل عبارات مثل "من أجل سلامنا وحيادنا" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

وانتقد عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا لووبوش بلاها، في كلمة له بالمظاهرة، سباق الاتحاد الأوروبي نحو التسلح، مستنكرا الازدواجية في التعامل مع أحداث أوكرانيا وغزة.

وقال "إننا نفرض عقوبات على روسيا، لكن الاتحاد الأوروبي يغضّ الطرف عن الإبادة الجماعية في غزة، وهذا هو الجُرم الحقيقي. وهذا يعتبر جريمة حرب".

ووصف البرلماني الأوروبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بأنه وحش حرب ومجرم حرب مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متواطئان في إبادة غزة.

وارتكبت إسرائيل في غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولمدة عامين، إبادة جماعية بدعم أميركي، خلفت 68 ألفا و116 شهيدا، و170 ألفا و200 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس وإسرائيل، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.