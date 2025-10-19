كييف وموسكو تتبادلان الهجمات بعشرات المسيّرات وحريق بمحطة غاز روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط أو تعطيل 40 طائرة مسيّرة روسية من أصل 62 تم إطلاقها خلال هجوم استهدف شمال وشرق البلاد مساء أمس السبت.

وأوضح البيان أن الهجوم الروسي استخدم طائرات مسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، بالإضافة إلى طرز خداعية أخرى مثل "جيربيرا"، وانطلقت من مناطق روسية شملت ميلروفو وكورسك وأوريول وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك.

وأكد سلاح الجو أن الهجوم تم التصدي له من خلال تنسيق مشترك بين وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة الأوكرانية وفرق النيران المتنقلة.

وأضاف البيان "بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم تم إسقاط أو تعطيل 40 طائرة مسيّرة فوق المناطق الشمالية والشرقية، لكن الهجوم لا يزال مستمرا، مع استمرار تحليق عدد من المسيّرات المعادية في المجال الجوي الأوكراني".

تدمير 45 طائرة مسيرة أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في موجة هجمات جوية قالت إنها استهدفت مناطق روسية عدة.

وجاء في بيان الوزارة "من الساعة 11:00 مساء يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 45 طائرة مسيرة معادية".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية، فقد توزعت الطائرات المدمرة على النحو التالي:

12 طائرة فوق مقاطعة سامارا.

11 فوق ساراتوف.

5 فوق روستوف.

5 فوق فورونيج.

3 فوق شبه جزيرة القرم.

2 فوق بريانسك.

2 فوق ليبيتسك.

1 فوق فولغوغراد.

1 فوق أورينبورغ.

1 فوق كل من ريازان وتفير وتولا.

ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، في ظل غياب مراقبين دوليين وتضارب المعلومات بين الطرفين.

حريق بمحطة غاز روسية

وفي سياق متصل، أفاد حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يفغيني سولنتسيف بأن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة غاز في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الورش، وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إخماده.

وقال سولنتسيف عبر قناته الرسمية في تليغرام "لم تقع إصابات بين العاملين في المحطة، لكن تم تسجيل بعض الأضرار المادية".

وأشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن حاولت طائرات مسيرة أوكرانية استهداف منشأة صناعية في مدينة أورسك القريبة من الحدود مع كازاخستان في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كذلك، أظهر مقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي جسما يصطدم بمنشأة تم التعرف عليها على أنها مصفاة تابعة لشركة "أورسكنفتيورجسينتيز" في أورسك، لكن لم يتم التحقق من صحة الفيديو من مصادر مستقلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه كييف إلى تعويض تأخر الدعم العسكري الغربي عبر الاعتماد على هجمات جوية دقيقة داخل العمق الروسي، في حين تستمر موسكو في شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدن أوكرانية، خصوصا في الشرق والشمال.