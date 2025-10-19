قطر الخيرية تطلق مبادرة لإجراء ألفي عملية عيون في بنغلاديش

أطلقت جمعية قطر الخيرية مبادرة "إبصار" بهدف إجراء عمليات العيون وإعادة البصر وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية العيون لنحو ألفي مريض من الفئات الأكثر احتياجا في بنغلاديش.

وقال بيان للجمعية إن "إبصار برنامج إنساني يمتد لشهر كامل، وسينفذ في معهد ومستشفى لايونز للعيون بمنطقة أغارغون في العاصمة داكا، ليشمل مناطق داكا ورانغبور وخولنا وكوكس بازار، حيث يتم تقديم فحوصات مجانية للعيون، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، إلى جانب خدمات علاجية أخرى، لكثيرين ممن عانوا لسنوات من فقدان البصر القابل للعلاج".

وأكد مدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش زكريا علي المطير أن مبادرة إبصار هي إحدى مبادرات قطر الخيرية الصحية المتخصصة التي تهدف إلى مكافحة العمى وتوفير الرعاية الصحية للعيون للفئات المحتاجة في مختلف الدول، حيث تركز على تقديم فحوصات مجانية، وصرف أدوية، وتوزيع نظارات طبية، وإجراء عمليات لإزالة المياه البيضاء، ورفع الوعي حول النظافة الشخصية واتباع وسائل الوقاية لحماية العين.

وأضاف المطير أن إعادة البصر تعني إعادة الأمل والحياة وتمكن المتعافين من الرؤية والعمل والعيش بكرامة.