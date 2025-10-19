ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب، محذرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد "بتدمير أوكرانيا" إذا لم تمتثل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد، خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، على ضرورة أن تسلم أوكرانيا منطقة دونباس الشرقية بالكامل إلى روسيا، مكررًا بذلك النقاط التي طرحها بوتين خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في اليوم السابق.

وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تمكنت في نهاية الاجتماع من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد خطوط التماس الحالية، مشيرة إلى أن ترامب قال بعد اللقاء إن "على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال الراهن"، وهو ما وصفه زيلينسكي بـ"النقطة المهمة".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى واشنطن يوم الجمعة في محاولة للحصول على أسلحة إضافية لدعم قواته، إلا أن الاجتماع مع ترامب، بحسب الصحيفة، كشف عن "تصميم الرئيس الأميركي على لعب دور الوسيط لإنهاء الحرب" أكثر من استعداده لتقديم دعم عسكري جديد.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن بوتين عرض خلال مكالمته مع ترامب، يوم الخميس "التنازل عن أجزاء صغيرة من منطقتي خيرسون وزاباروجيا الواقعتين على الجبهة الجنوبية"، مقابل حصول موسكو على "المناطق الأكبر من دونباس" الخاضعة حاليًا لسيطرة أوكرانيا.

ويمثل هذا العرض تراجعًا عن مطلب بوتين السابق في عام 2024، الذي كان يشمل ضم دونباس كاملة إضافة إلى خيرسون وزاباروجيا، أي نحو 20 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.

واتفق ترامب وبوتين على عقد قمة ثانية في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسبوعين المقبلين، لمواصلة المباحثات بشأن الحرب، بعد قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس/آب ولم تحقق تقدمًا ملموسًا.