دفعة خامسة من جثامين الشهداء تصل غزة وعليها آثار تنكيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلمت -اليوم الأحد- جثامين 15 شهيدا أفرج عنها الاحتلال، مؤكدة أنها رصدت علامات ضرب وتنكيل على بعضها.

وقالت الوزارة -في بيان عبر تطبيق تلغرام- إن طواقمها الطبية تتعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق قبل تسليمها لذويها.

وأضافت أن بعض الجثامين التي جرى تسلمها بواسطة الصليب الأحمر الدولي تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

وهذه هي الدفعة الخامسة من جثامين الشهداء التي يفرج عنها الاحتلال منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المفرج عنها إلى 150.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 25 شهيدا من قبل ذويهم.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 18 شهيدا، بينهم 8 قضوا بنيران قوات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن 35 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 146 آخرون بنيران الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ، في حين جرى خلال هذه الفترة انتشال 414 شهيدا من تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة.

وتابعت أن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 68 ألفا و159 شهيدا و170 ألفا و203 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن هناك نحو 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الركام، مؤكدا أن العثور عليهم يتطلب إدخال المعدات اللازمة.