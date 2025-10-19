وفاة 3 وفقدان أكثر من 20 بغرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

قال المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في إيطاليا، نيكولا ديل أرشيبرتي، اليوم الأحد، إن قارب مهاجرين على متنه نحو 35 شخصا أبحر من ليبيا وانقلب في وسط البحر المتوسط مما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من 20 آخرين.

وأوضح أرشيبرتي أن عملية الإنقاذ نفذها خفر السواحل الإيطالي يوم الجمعة الماضي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وشهدت العملية إنقاذ 11 مهاجرا بينهم 4 أطفال دون ذويهم وانتشال جثة امرأة حامل.

ونقل الناجون والجثة إلى لامبيدوزا في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين، وقال أرشيبرتي إن القارب انقلب بعد يومين من إبحاره.

واستعرض ببيانات من وكالات تابعة للأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 32 ألفا و700 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ 2014، مضيفا أن تقديرات تشير إلى أن من بين كل خمسة طفلا.

في واقعة أخرى، ذكرت وكالة أنباء (إيه.جي.آي) الإيطالية أن الشرطة عثرت اليوم على مهاجرين اثنين متوفيين و14 آخرين في حالة حرجة عندما اعترضت قاربا على متنه 85 شخصا من باكستان وإريتريا والصومال.

وأضافت الوكالة أن الشرطة نقلت الجثتين ومن هم بحاجة للمساعدة العاجلة إلى وحدتين تابعتين لخفر السواحل على بعد 16 ميلا بحريا من ساحل لامبيدوزا قبل نقلهم للمستشفيات.

وعلق فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على خبر غرق القارب على منصة "إكس" قائلا إن ما لا يقل عن 916 مهاجرا لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط حتى الآن خلال عام 2025.