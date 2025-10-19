شهيد ومصابون بنيران قوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخرون، بينهم متضامن أجنبي، باعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وذلك خلال الاقتحامات اليومية التي ينفذها الاحتلال لبلدات الضفة والاعتداءات المستمرة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

نابلس

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين غربي مدينة نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة جدا لشاب بالرصاص الحي في الرأس، من مخيم العين، وتم نقله إلى المستشفى، بعد قيام قوات الاحتلال باعتقاله من داخل مركبة إسعاف، وفي بيان لاحق، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة أخرى بشظايا الرصاص الحي في القدمين، خلال اقتحام المخيم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مخيم العين.

وفي وقت سابق، تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم العين، وبالتزامن مع ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وحاصرت أحد المنازل في المخيم، وسط سماع صوت إطلاق الرصاص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

طوباس

وفي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد بعد عملية عسكرية دامت نحو 10 ساعات.

ودفع الاحتلال خلال العملية بتعزيزات عسكرية كبيرة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وحوّلت منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت عددا منهم وحققت معهم ميدانيا.

وبالتزامن، أغلقت قوات الاحتلال مفترق بلدة طَمُّون المؤدي إلى طوباس من الجهة الجنوبية بالسواتر الترابية. وجاءت العملية عقب إصابة جنديين إسرائيليين مساء أمس السبت، إثر إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع على قوة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال فجرت شقة سكنية خلال عمليتها العسكرية في المدينة.

رام الله

وفي بلدة ترمسعـيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، قالت مصادر للجزيرة إن مسنة فلسطينية ومتضامنا أجنبيا أصيبا بجروح في اعتداء مستوطنين على مزارعين في البلدة. وأضافت أن المستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية داخل حقول الزيتون.

وكان عشرات من أهالي البلدة والقرى المجاورة ومعهم متضامنون أجانب قد خرجوا في محاولة للوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون والتصدي لاعتداءات المستوطنين المسلحين الذين هاجموا المزارعين في ترمسعيا.

وأكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال أرغمت الطواقم الصحفية على مغادرة بلدة ترمسعيا، مع استمرار الاعتداء على قاطفي الزيتون بالمنطقة.

على الصعيد ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طفل من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

بيت لحم وجنين

وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مركبات لفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة.

من ناحيتها، أعلنت مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير محمود عبد الله من سكان مخيم جنين بالضفة الغربية في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وخلفت ما لا يقل عن ألف و55 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف جريح، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

وقتلت إسرائيل في الإبادة بغزة، على مدار سنتين، 68 ألفا و116 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و200 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت حوالي 90% من البنى التحتية المدنية، كما تسببت بنزوح مليوني فلسطيني وتشريد 288 ألف أسرة.