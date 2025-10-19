شهيد برصاص الاحتلال في نابلس ومستوطنون يهاجمون مزارعين

استشهد فلسطيني اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين غربي نابلس، في حين هاجم مستوطنون مزارعين قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم العين وحاصرت منزلا فيه، قبل أن تطلق الرصاص على فلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة أصابت الفلسطيني ثم احتجزته وتركته ينزف حتى فارق الحياة.

وأكدت وزار الصحة الفلسطينية استشهاد ماجد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين.

صورة الشهيد ماجد محمد داود (42 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين بمدينة نابلس pic.twitter.com/ArvuZs7GkD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2025

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- إن وحدة من المستعربين قتلت فلسطينيا واعتقلت آخر في المخيم.

من جهتها، قالت مصادر للجزيرة إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم العين، وأضافت أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وفي وقت سابق اليوم، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس بعد عملية عسكرية دامت نحو 10 ساعات.

وقال الصحفي محمد الأطرش للجزيرة إن الفلسطينيين يعتقدون أن العملية العسكرية كانت انتقامية إثر إصابة جنديين إسرائيليين في تفجير عبوة محلية الصنع أثناء اقتحام المدينة مساء أمس السبت.

وأضاف الأطرش أن القوات المنسحبة خلفت دمارا كبيرا في المدينة وبنيتها التحتية، مشيرا إلى تدمير طرقات وساحات.

وتابع أن قوات الاحتلال فجّرت الجدران الداخلية لشقة سكنية، دون معرفة الأسباب.

جانب من الدمار الذي أحدثته جرافات الاحتلال في منطقة ميدان الدولة في مدينة طوباس pic.twitter.com/4spbRFpMXx — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) October 19, 2025

مداهمات واعتقالات

وقال الصحفي الفلسطيني إن قوات الاحتلال دهمت منازل في طوباس واعتقلت ما لا يقل عن 3 أشخاص.

وأضاف أنها احتجزت أيضا العشرات وحققت معهم ميدانيا، قبل أن تفرج عنهم.

وكانت قوات الاحتلال المقتحمة دفعت خلال العملية بتعزيزات عسكرية كبيرة، وانتشرت في عدد من أحياء طوباس، وحوّلت منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت عددا منهم وحققت معهم ميدانيا.

🔴 قوات الاحتلال تفجر شقة داخل عمارة سكنية في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية صباح اليوم مع استمرار العدوان على المدينة منذ ساعات pic.twitter.com/ymBnmWuXp7 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 19, 2025

وبالتزامن، أغلقت قوات الاحتلال مفترق بلدة طمون المؤدي إلى طوباس من الجهة الجنوبية بالسواتر الترابية.

وتزامنا مع العملية العسكرية في طوباس اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وسلفيت ومناطق في طولكرم وجنين وقلقيلية شمالي الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عرابة غربي جنين.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون في بلدة ترمسعيا في رام الله #فيديو pic.twitter.com/kmAUqzhM5S — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2025

اعتداءات المستوطنين

وفي غضون ذلك، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين مسلحين هاجموا صباح اليوم مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون شرق بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية بين حقول الزيتون في بلدة ترمسعيا، وأفادت المصادر بإصابة فلسطينية ومتضامن أجنبي بجروح في الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة إصابة فلسطيني بجروح خلال هجوم المستوطنين على المزارعين بعد أن حاولوا طردهم من أراضيهم.

وكان عشرات من أهالي البلدة والقرى المجاورة ومتضامنون أجانب قد خرجوا في محاولة للوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وفي بلدة كوبر شمالي رام الله أيضا أطلقت قوات الاحتلال النار على مزارعين فلسطينيين أثناء توجههم لقطف الزيتون.

وفي شمال الضفة، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون شرق قرية روجيب بنابلس، وفقا لمصادر فلسطينية.

ومع بدء موسم قطف الزيتون تصاعدت هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة المحتلة.

وتتم هذه الهجمات في الأغلب بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع بدورها وصول المزارعين إلى حقول الزيتون في عدد من البلدات والقرى.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة شهدت الضفة الغربية المحتلة في العامين الماضيين اعتداءات واسعة من قوات الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1054 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا -منهم 1600 طفل- بحسب بيانات رسمية فلسطينية.