خلال 7 دقائق.. عملية سرقة "لا تقدّر بثمن" في متحف اللوفر

نفّذ لصوص عملية سطو على مجوهرات بمتحف اللوفر في باريس صباح اليوم الأحد، قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية ومصدر مطلّع، في حين قال وزير الداخلية الفرنسي إن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر "لا تقدّر بثمن".

وفي الوقت الذي أعلن فيه المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم إغلاق أبوابه طوال اليوم تشير التفاصيل إلى أن عملية السطو وقعت -وفق التحقيقات الأولية- بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين يجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن المجوهرات التي سُرقت قبل ساعات من متحف اللوفر في باريس "لا تقدّر بثمن" و"ذات قيمة تراثية".

وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن 3 أو4 لصوص نفذوا عملية السطو خلال "7 دقائق"، مشيرا إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام "رافعة" وُضعت على ظهر شاحنة لدخول قاعة أبولو، حيث ركزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".

واستخدم اللصوص مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.

سرقة وتوضيحات

بدورها، قالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة إكس "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر، لم تسجل أي إصابات، أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة، التحقيقات جارية".

وأفادت الوزيرة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مجرما واحدا أو أكثر دخلوا المتحف.

من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه "سيبقى مغلقا اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية"، ولم يتسن التواصل مع المتحف فورا للحصول على تعليق.

يشار إلى أن اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقارب 9 ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.