حماس تعلن وصول وفد من قيادتها للقاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس )، اليوم الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدة التزامها الكامل والدقيق ببنوده في حين تواصل تل أبيب خرقه.

وتتزامن هذه الزيارة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وشن غارات منذ صباح الأحد على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقالت الحركة في بيان إن وفدا من قيادة الحركة وصل العاصمة المصرية القاهرة برئاسة خليل الحية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

وفي وقت سابق قالت الحركة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض سيطرته النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ"الخط الأصفر". ونوهت إلى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية.

وبينت أن الاحتلال يواصل أيضا تعنّته وتأخّره في الإفراج عن النساء والأطفال، ولم يزود الحركة بكشف دقيق بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مساء اليوم الأحد، إنه أغار على عشرات الأهداف في قطاع غزة، بزعم أن حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم، رغم إصرار الحركة على نفي ذلك.

وادعى الجيش، أن فلسطينيين "أطلقوا قذائف مضادة للدروع والنار نحو آليات هندسية تابعة للجيش عملت على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة رفح بناء على شروط الاتفاق"، وفق ما أورده البيان.

بالمقابل، نفت حماس، ارتكابها أي انتهاكات، مؤكدة في بيان، أنها تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسؤولية"، مشددة على أن إسرائيل هي من تواصل ارتكاب خروقات للاتفاق أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى استشهاد وإصابة العشرات.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة وكذلك مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.