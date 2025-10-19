حاكم دارفور: هجمات الدعم السريع على الفاشر ترقى للإبادة الجماعية

قال حاكم إقليم دارفور غرب السودان مني أركو مناوي إن الهجمات التي تتعرض لها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حسب تعبيره.

واتهم مناوي، في مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، ما سماها بالمليشيا المتمردة، في إشارة لقوات الدعم السريع، باستهداف مواقع تجمعات المواطنين من الأطفال والنساء.

وتعهد مناوي بأن العمل يجري لفك الحصار عن الفاشر.

"أكلنا الأمباز.. أكل الحيوانات، لأن ما فيه خيار ثاني".

بعد أكثر من 18 شهراً من انقطاع الإمدادات، يعيش الناس في الفاشر على طعام الحيوانات. pic.twitter.com/ub31Inyi37 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 16, 2025

صد هجوم على الفاشر

وأمس السبت، أعلنت مصادر عسكرية في القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تصديها لهجوم بري واسع النطاق شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، شمال دارفور غربي السودان.

وقالت المصادر للجزيرة إن الجيش السوداني والقوة المشتركة تصدوا لهجوم بري شنته قوات الدعم السريع من 3 محاور رئيسية في محاولة لاختراق الدفاعات العسكرية.

وترافق الهجوم البري للدعم السريع مع قصف مدفعي مكثف استهدف أحياء سكنية عدة ومراكز لإيواء النازحين داخل المدينة المحاصرة منذ مايو/أيار 2024.

وأشار المصدر إلى تمكّن قوات الجيش والقوة المشتركة من تكبيد القوات المهاجمة خسائر "فادحة" في الأرواح والمعدات.

وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات محلية ودولية الدعم السريع بشن هجمات متكررة على المناطق السكنية في الفاشر ومخيمات النازحين حولها.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ مايو/أيار 2024، ورغم هجماتها المتكررة فإنها فشلت في كسر دفاعات الفرقة السادسة من المشاة في الجيش السوداني التي تدافع عن المدينة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.