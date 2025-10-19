أخبار|غوث|الشرق الأوسط

تكدس الشاحنات والمساعدات بالجانب المصري من معبر رفح

RAFAH, EGYPT - OCTOBER 12: Trucks carrying aid wait at the border crossing for entry into the Gaza Strip on October 12, 2025 in Rafah, Egypt. This week's ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023, allowing aid groups to increase delivery of humanitarian relief. (Photo by Ali Moustafa/Getty Images)
مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار الدخول لقطاع غزة (غيتي)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 12:30 (توقيت مكة)

أظهرت صور تكدس الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة والدول المتبرعة بالمساعدات إنها جاهزة لإدخال آلاف الشاحنات إلى قطاع غزة إذا تم فتح المعابر، بما فيها معبر رفح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وإن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثث الأسرى الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح المعبر اعتبارا من غد الاثنين "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر".

وفي هذه الأثناء، انطلقت 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة اليوم الأحد، في مسعى عاجل لإنعاش جهود الإغاثة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.

Trucks loaded with humanitarian aid on the Egyptian side of the Rafah crossing wait to cross into the Gaza Strip early on October 15, 2025, after Israel said it would allow the crossing to reopen for humanitarian aid to enter from Egypt into the Palestinian territory.
قطاع غزة في انتظار دخول المساعدات (الفرنسية)

مساعدات وانتقادات

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم بـ"استئناف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد دخولها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجا تمهيدا لعبورها، وذلك بعد خضوعها للآلية المتبعة للتدقيق والمتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت القناة إلى أن هذه القافلة المكونة من 200 شاحنة تضم نحو 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة بين المواد الغذائية والأدوية والخيام.

واعتبرت حركة حماس في بيان أن قرار نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية "منع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة".

وأضافت الحركة في البيان أن "استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".

المصدر: الجزيرة + وكالات

