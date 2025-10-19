تكدس الشاحنات والمساعدات بالجانب المصري من معبر رفح

أظهرت صور تكدس الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة والدول المتبرعة بالمساعدات إنها جاهزة لإدخال آلاف الشاحنات إلى قطاع غزة إذا تم فتح المعابر، بما فيها معبر رفح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وإن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثث الأسرى الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح المعبر اعتبارا من غد الاثنين "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر".

وفي هذه الأثناء، انطلقت 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة اليوم الأحد، في مسعى عاجل لإنعاش جهود الإغاثة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.

مساعدات وانتقادات

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم بـ"استئناف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد دخولها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجا تمهيدا لعبورها، وذلك بعد خضوعها للآلية المتبعة للتدقيق والمتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت القناة إلى أن هذه القافلة المكونة من 200 شاحنة تضم نحو 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة بين المواد الغذائية والأدوية والخيام.

واعتبرت حركة حماس في بيان أن قرار نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية "منع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة".

وأضافت الحركة في البيان أن "استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".