ترامب يهاجم رئيس كولومبيا ويصفه بزعيم المخدرات

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، واصفًا إياه بأنه "زعيم المخدرات"، معلنًا أن الولايات المتحدة ستوقف فورًا كل المساعدات المالية التي كانت تقدمها إلى كولومبيا.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، "الغرض من إنتاج المخدرات في كولومبيا هو بيع كميات ضخمة إلى الولايات المتحدة، ما يسبب الموت والدمار والخراب".

وأضاف أن بيترو "يشجع بقوة على الإنتاج غير المشروع للمخدرات"، معتبرًا أن المساعدات الأميركية لكولومبيا "شكل من أشكال النهب".

وكتب بالأحرف الكبيرة "اعتبارًا من اليوم، لن تُدفع أي مدفوعات أو إعانات بعد الآن".

ولم يوضح ترامب نوع هذه المدفوعات، لكن كولومبيا كانت حتى العام الماضي أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية في أميركا اللاتينية، حيث حصلت على أكثر من 740 مليون دولار عام 2023، خُصص نصفها تقريبًا لمكافحة المخدرات، لكن تدفق تلك الأموال تقلص كثيرا فجأة هذا العام بعد إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبوغوتا توترًا متزايدًا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة الرئيس بيترو بعد مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك، ودعوته الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر ترامب.

وتعد كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، وسجلت عام 2023 إنتاجًا قياسيًّا بلغ 2600 طن، بزيادة 53% مقارنة بالعام السابق، بحسب الأمم المتحدة.

ورغم تعهد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بتقليص زراعة الكوكا عبر تدخل اجتماعي وعسكري واسع، فإن خطته لم تحقق نتائج ملموسة.

ويرى مراقبون أن قرار ترامب الأخير يفتح فصلا جديدا من التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد سنوات طويلة من التعاون الأمني الوثيق، في وقت تتراجع فيه العلاقات الأميركية مع حكومات أميركا اللاتينية ذات التوجهات اليسارية.