ترامب: لا يوجد جدول زمني لنزع سلاح حماس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لا يوجد "جدول زمني قطعي" لنزع سلاح حركة (حماس)، مشيرًا إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على تطور الأوضاع ميدانيا وسياسيا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأميركية، أن التوصل إلى الاتفاق لم يكن ممكنًا "إلا بعد إقصاء إيران من هذا المسار والقضاء على قدراتها النووية"، لافتا إلى أن إدارته تتابع التطورات في قطاع غزة عن كثب.

وأضاف "ليس هناك جدول زمني، وليس هناك مسار صارم، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور"، مشيرا إلى أن على حماس "القيام بما يقع على عاتقها خلال هذه المرحلة".

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى خطة ترامب، التي تشمل إلى جانب وقف القتال، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما سُمي الخط الأصفر وتبادل الأسرى.

وأعلنت الولايات المتحدة لاحقا بدء المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل ترتيبات الحكم في قطاع غزة وتشكيل "قوة استقرار دولية" ونزع السلاح من القطاع.

وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف شخص وإصابة 170 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.