تحضيرات مصرية لاستضافة مؤتمر إعمار غزة

أكدت مصر، اليوم الأحد، ضرورة البدء في أقرب وقت بتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظرائه الإيطالي أنطونيو تاياني، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والألماني يوهان فاديفول، والكندية أنيتا أناند، وفق بيان للخارجية المصرية.

وحسب البيان ناقش عبد العاطي، خلال الاتصالات، التحضيرات الجارية لاستضافة مصر "المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة".

وأضاف البيان أن عبد العاطي "أكد على ضرورة البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط".

وذكر البيان أن وزراء خارجية الدول الأربع أشاروا إلى حرصهم على مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من مواطنيها في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة في غزة أن القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وإلى جانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، 68 ألفا و159 شهيدا، وأصابت 170 ألفا و203، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.