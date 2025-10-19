وزير الحرب الأميركي: وجهنا ضربة جديدة لمركب مخدرات كولومبي

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن بلاده شنت ضربة جديدة على مركب لتهريب المخدرات تابع "لجيش التحرير الوطني الكولومبي" في المياه الدولية، "ما أسفر عن مقتل 3 من إرهابيي المخدرات".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت "جيش التحرير الوطني الكولومبي" منظمة إرهابية أجنبية عام 1997.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة "إكس"، إن الضربة نُفذت أول أمس الجمعة، واستهدفت مركبا كان يبحر على طريق معروف لتهريب المخدرات، وينقل كميات كبيرة منها.

لكن هيغسيث لم يوضح مكان وقوع الضربة، وكيف علمت أجهزة الاستخبارات الأميركية بذلك، مكتفيا بالقول إن المركب كان في منطقة تُشرف عليها القيادة الجنوبية التي تُراقب العمليات العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية. وأظهر مقطع فيديو قصير أرفقه وزير الحرب الأميركي قاربا مشتعلا بعد انفجاره.

وقف المساعدات

وجاء حديث هيغسيث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم عزمه إنهاء المساعدات الأميركية لكولومبيا، معتبرا رئيسها غوستافو بيترو "غير شرعي وتاجر مخدرات وسيئ السمعة وغير محبوب".

وأضاف ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" "اعتبارا من اليوم، لن تُدفع أي شكل آخر من أشكال المدفوعات أو الإعانات، إلى كولومبيا".

ووجّه ترامب تحذيرا إلى بيترو قائلا "من الأفضل أن يُوقف عمليات المخدرات وإلا ستوقفها الولايات المتحدة، ولن يكون ذلك جيدا".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" أخطأ ترامب في البداية في تهجئته "كولومبيا" قبل أن يحذف منشوره ويستبدل به التهجئة الصحيحة للبلاد.

من جهته، قال وزير الدفاع الكولومبي، بيدرو سانشيز، مدافعًا عن "بيترو" والتزام بلاده بمكافحة المخدرات "إذا كانت هناك دولة استنفدت كل قدراتها وخسرت رجالا ونساء في مكافحة تهريب المخدرات فهي كولومبيا".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم بيترو الحكومة الأميركية بالاغتيال وطالب بإجابات بعد غارة أميركية يوم الخميس الماضي في مياه البحر الكاريبي.

إعلان

ولم يصدر أي رد فعل فوري من "جيش التحرير الوطني الكولومبي" المتمرد، الذي علق بيترو محادثات السلام معه في يناير/كانون الثاني الماضي بعد توغل عنيف على الحدود مع فنزويلا.

ونفى التنظيم المتمرد تورطه في تهريب المخدرات، لكن السلطات الكولومبية تُبلغ بانتظام عن تفكيك معامل الكوكايين ومصادرة مخدرات يُعتقد أنها تابعة للتنظيم.

يذكر أن كولومبيا تعد أكبر مُصدّر للكوكايين في العالم، وقد وصلت زراعة أوراق الكوكا، المكون الأساسي، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.