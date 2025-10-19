بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة الشيخ رضوان على أعتاب فصل الشتاء

حذّرت بلدية مدينة غزة من خطر فيضان بركة الشيخ رضوان لتجميع مياه الأمطار، وذلك بعد تعرضها لدمار واسع نتيجة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وأكدت البلدية أن الأضرار شملت توقفا كاملا لعمليات التصريف بسبب تعطل المضخات وتدمير خط التصريف المؤدي إلى البحر، بالإضافة إلى انهيار سور البركة.

وأوضحت البلدية أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى البركة جاء نتيجة تدمير شبكة الصرف ومحطات الضخ، ما أدى إلى ارتفاع خطير في منسوب المياه داخلها.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لحياة السكان، خاصة الأطفال القاطنين بجوار البركة، مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال هطول أمطار غزيرة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغت نسبة الدمار في القطاع نحو 90%، حيث دُمّر 38 مستشفى وتضررت 95% من المدارس، بينما سيطر الاحتلال على 80% من مساحة القطاع، وألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على المناطق المدنية.

كما تعاني بلديات قطاع غزة من عدم توفر الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بشكل شبه كامل، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وتدمير الجيش الإسرائيلي لمعظم مقدرات البلديات خلال الحرب على غزة.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا قال للجزيرة إن نحو 55 مليون طن من الركام وحطام المنازل والمنشآت والبنى التحتية جراء التدمير الهائل على مدار عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعوق عمليات الإغاثة والإيواء العاجلة للسكان والنازحين.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و159 فلسطينيا، فضلا عن 170 ألفا و203 جرحى -معظمهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى تدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية.