بعد انقلاب مدغشقر.. "جيل زد" يطالب بدور في رسم المستقبل

عندما انضم عقيد في الجيش النخبوي إلى احتجاجات جيل زد في مدغشقر مطلع هذا الشهر، مما أجبر الرئيس على الفرار من البلاد، شعرت أوليفيا رافيتيسون، قائدة حركة الشباب، بالارتياح لوجود حماية من رجال يحملون السلاح، بعد أسابيع من القمع الرسمي.

قالت "قال لنا: نحن مع الشعب، سنساعدكم، نحن إلى جانبكم. كان الملغاشيون يتوحدون من أجل قضية واحدة"، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء والماء التي تحولت إلى انتفاضة ضد الرئيس أندري راجولينا.

بعد أيام، أعلن العقيد مايكل راندريانيرينا أن الجيش بات في موقع القيادة.

قالت رافيتيسون (28 عامًا) "انتقل الأمر من حماية الشعب إلى السيطرة على السلطة. لا أقول إنني ضد ذلك… لكنني أشعر ببعض التردد".

وقد أدى راندريانيرينا اليمين رئيسًا يوم الجمعة، بعد 3 أيام فقط من توليه السلطة إثر المظاهرات التي أطاحت بسلفه. وأعلن أن الجيش سيحكم إلى جانب حكومة مدنية لمدة تصل إلى عامين قبل تنظيم انتخابات جديدة.

جيل زد: نريد تغيير النظام لا تبديل الرئيس

رافيتيسون، قائدة حركة "مجموعة جيل زد"، وهي ائتلاف من عدة مجموعات احتجاجية، ليست الوحيدة التي تشعر بالتردد تجاه رجل يرتدي الزي العسكري يملأ الفراغ السياسي الذي خلّفه رحيل راجولينا. كثيرون يتساءلون إن كانت مطالبهم ستُؤخذ بعين الاعتبار أم تُهمَل كما في السابق.

في ليلة الانقلاب، استقبل راندريانيرينا قائدة الحركة رافيتيسون وشخصيات بارزة من جيل زد. قالت "قال لنا: نحن نستمع إليكم"، لكن الجنود كانوا مرهقين وأنهوا الحديث سريعًا، مقترحين استكماله لاحقًا.

وأضافت "آمل أن يتابعوا الأمر. لأن هذه ليست نهاية النضال: نحن نقاتل من أجل تغيير النظام، لا مجرد تنصيب رئيس بدلا من آخر".

ويواجه شباب مدغشقر، بمتوسط عمر يبلغ 19 عامًا، سلسلة من المشاكل الناتجة عن سوء إدارة متعاقبة من رجال أكبر سنا.

حتى راجولينا، الذي كان أصغر رئيس في العالم عند توليه السلطة بانقلاب عام 2009، خيّب آمال الشباب بفشله في تحقيق الازدهار أو توفير الخدمات الأساسية حتى أُطيح به في الخمسينيات من عمره.

إعلان

وتُظهر بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مدغشقر انخفض إلى النصف تقريبًا بين الاستقلال عن فرنسا عام 1960 وحتى 2020، لتصبح من الدول القليلة التي تدهورت أوضاعها الاقتصادية خلال تلك الفترة.

وقد شهدت البلاد عدة فترات من الحكم العسكري أو الهيمنة العسكرية، انتهت غالبًا بنتائج كارثية على الاقتصاد.

واليوم، تكتظ شوارع أنتاناناريفو بالباعة والمتسولين الذين يكافحون لكسب قوتهم.

قالت أليشيا أندريانا، من جمعية الطلبة الملغاشيين، في نادٍ وسط المدينة يستخدم كمركز اجتماعات لحركات جيل زد نهارًا "الجميع يستغل النظام، لا أحد يهتم. حتى لو مات الناس جوعًا، لا يعني لهم شيئًا".

أندريانا أعربت عن امتنانها لتدخل الجيش، لكنها عندما سُئلت إن كانت راضية عن النتيجة، أجابت "لا، ليس حقا. ليس بعد، لأننا لم نحصل على ما طلبناه. طلبنا الماء والكهرباء والطعام الكافي لكل أسرة"، مضيفة أن قادة الانقلاب بحاجة إلى "إرساء نظام جديد يغيّر الحياة في مدغشقر".

بعض مكونات حركة جيل زد في مدغشقر تشعر بالقلق من احتمال استمرار الحكم العسكري.

فقد حذرت مجموعة فيسبوك تُدعى "جيل زد تونغا ساينا"، تضم 18 ألف عضو، مساء الخميس من أن الجيش "يحمي مصالح النظام، لا مصالح الشعب".

وقالت كيتاكاندريانا رافيتوسون، نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية، التي ساهمت في تنظيم بعض الاحتجاجات الأولية، وهي ملغاشية، إن الانقلابات غير مرغوبة دائمًا للديمقراطية، لكن في هذه الحالة، كان هناك "عدم استعداد واضح من القادة السياسيين لمعالجة المظالم"، أعقبه قمع عنيف ثم فرار الرئيس دون بديل مدني موثوق.

وأضافت "كانت وحدة مسلحة منظمة هي المؤسسة الوحيدة القادرة عمليا، وبسرعة، على وقف إراقة الدماء وإعادة فتح المجال المدني".

ومع ذلك، فإن نشطاء الشباب الجدد في مدغشقر لن ينتظروا إلى الأبد لاستعادة المجال المدني الذي ناضلوا من أجله.

قال تولوترا أندريانيرينا، المتحدث باسم حملة جيل زد (23 عامًا) "لا يمكننا التأكد من أن الحكومة العسكرية ستستمع، لكن يمكننا أن نأمل".

وأضاف "سنعود إلى الشوارع. فعلناها مرة، ويمكننا فعلها مرة أخرى إذا لزم الأمر".