بعد انقلاب مدغشقر.. "جيل زد" يطالب بدور في رسم المستقبل

A person joins others holding a flag featuring a Malagasy version of the logo from the popular Japanese manga One Piece, a symbol adopted by Gen Z protest movements worldwide, during a gathering along Independence Avenue, following the swearing-in of Colonel Michael Randrianirina as president the previous day, after youth-led protests ousted his predecessor, in Antananarivo, Madagascar, October 18, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
تجمع يقوده جيل زد في شارع الاستقلال عقب أداء العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين رئيسا للبلاد (رويترز)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 18:46 (توقيت مكة)

عندما انضم عقيد في الجيش النخبوي إلى احتجاجات جيل زد في مدغشقر مطلع هذا الشهر، مما أجبر الرئيس على الفرار من البلاد، شعرت أوليفيا رافيتيسون، قائدة حركة الشباب، بالارتياح لوجود حماية من رجال يحملون السلاح، بعد أسابيع من القمع الرسمي.

قالت "قال لنا: نحن مع الشعب، سنساعدكم، نحن إلى جانبكم. كان الملغاشيون يتوحدون من أجل قضية واحدة"، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء والماء التي تحولت إلى انتفاضة ضد الرئيس أندري راجولينا.

بعد أيام، أعلن العقيد مايكل راندريانيرينا أن الجيش بات في موقع القيادة.

Newly sworn in President of Madagascar Michael Randrianirina (C) poses for a photograph following his swearing in ceremony in Antananarivo on October 17, 2025.
الرئيس الجديد لمدغشقر، مايكل راندريانيرينا (وسط) يلتقط صورة تذكارية عقب مراسم أدائه اليمين (الفرنسية)

قالت رافيتيسون (28 عامًا) "انتقل الأمر من حماية الشعب إلى السيطرة على السلطة. لا أقول إنني ضد ذلك… لكنني أشعر ببعض التردد".

وقد أدى راندريانيرينا اليمين رئيسًا يوم الجمعة، بعد 3 أيام فقط من توليه السلطة إثر المظاهرات التي أطاحت بسلفه. وأعلن أن الجيش سيحكم إلى جانب حكومة مدنية لمدة تصل إلى عامين قبل تنظيم انتخابات جديدة.

جيل زد: نريد تغيير النظام لا تبديل الرئيس

رافيتيسون، قائدة حركة "مجموعة جيل زد"، وهي ائتلاف من عدة مجموعات احتجاجية، ليست الوحيدة التي تشعر بالتردد تجاه رجل يرتدي الزي العسكري يملأ الفراغ السياسي الذي خلّفه رحيل راجولينا. كثيرون يتساءلون إن كانت مطالبهم ستُؤخذ بعين الاعتبار أم تُهمَل كما في السابق.

في ليلة الانقلاب، استقبل راندريانيرينا قائدة الحركة رافيتيسون وشخصيات بارزة من جيل زد. قالت "قال لنا: نحن نستمع إليكم"، لكن الجنود كانوا مرهقين وأنهوا الحديث سريعًا، مقترحين استكماله لاحقًا.

وأضافت "آمل أن يتابعوا الأمر. لأن هذه ليست نهاية النضال: نحن نقاتل من أجل تغيير النظام، لا مجرد تنصيب رئيس بدلا من آخر".

ويواجه شباب مدغشقر، بمتوسط عمر يبلغ 19 عامًا، سلسلة من المشاكل الناتجة عن سوء إدارة متعاقبة من رجال أكبر سنا.

ANTANANARIVO, MADAGASCAR - SEPTEMBER 30: People gather in the streets as youth-led protests over longstanding water and power cuts continue on September 30, 2025 in Antananarivo, Madagascar. Predominately "Gen-Z" protesters have taken to the streets across multiple cities in Madagascar to decry recurring supply problems with water and power in the country. The unrest, which the UN alleges has left at least 22 people dead and 100 others injured, prompted the country's president to dissolve the current government. (Photo by Getty Images)
محتجون من جيل "زد" يخرجون إلى الشوارع في عدة مدن بأنحاء البلاد للتنديد بانقطاع المياه والطاقة (غيتي)

حتى راجولينا، الذي كان أصغر رئيس في العالم عند توليه السلطة بانقلاب عام 2009، خيّب آمال الشباب بفشله في تحقيق الازدهار أو توفير الخدمات الأساسية حتى أُطيح به في الخمسينيات من عمره.

وتُظهر بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مدغشقر انخفض إلى النصف تقريبًا بين الاستقلال عن فرنسا عام 1960 وحتى 2020، لتصبح من الدول القليلة التي تدهورت أوضاعها الاقتصادية خلال تلك الفترة.

وقد شهدت البلاد عدة فترات من الحكم العسكري أو الهيمنة العسكرية، انتهت غالبًا بنتائج كارثية على الاقتصاد.

واليوم، تكتظ شوارع أنتاناناريفو بالباعة والمتسولين الذين يكافحون لكسب قوتهم.

قالت أليشيا أندريانا، من جمعية الطلبة الملغاشيين، في نادٍ وسط المدينة يستخدم كمركز اجتماعات لحركات جيل زد نهارًا "الجميع يستغل النظام، لا أحد يهتم. حتى لو مات الناس جوعًا، لا يعني لهم شيئًا".

خريطة لدولة مدغشقر
خريطة لدولة مدغشقر (الجزيرة)

أندريانا أعربت عن امتنانها لتدخل الجيش، لكنها عندما سُئلت إن كانت راضية عن النتيجة، أجابت "لا، ليس حقا. ليس بعد، لأننا لم نحصل على ما طلبناه. طلبنا الماء والكهرباء والطعام الكافي لكل أسرة"، مضيفة أن قادة الانقلاب بحاجة إلى "إرساء نظام جديد يغيّر الحياة في مدغشقر".

بعض مكونات حركة جيل زد في مدغشقر تشعر بالقلق من احتمال استمرار الحكم العسكري.

فقد حذرت مجموعة فيسبوك تُدعى "جيل زد تونغا ساينا"، تضم 18 ألف عضو، مساء الخميس من أن الجيش "يحمي مصالح النظام، لا مصالح الشعب".

وقالت كيتاكاندريانا رافيتوسون، نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية، التي ساهمت في تنظيم بعض الاحتجاجات الأولية، وهي ملغاشية، إن الانقلابات غير مرغوبة دائمًا للديمقراطية، لكن في هذه الحالة، كان هناك "عدم استعداد واضح من القادة السياسيين لمعالجة المظالم"، أعقبه قمع عنيف ثم فرار الرئيس دون بديل مدني موثوق.

A drone view shows protesters gathering outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
مظاهرة أمام مبنى البلدية احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص المياه، في أنتاناناريفو، مدغشقر (رويترز)

وأضافت "كانت وحدة مسلحة منظمة هي المؤسسة الوحيدة القادرة عمليا، وبسرعة، على وقف إراقة الدماء وإعادة فتح المجال المدني".

ومع ذلك، فإن نشطاء الشباب الجدد في مدغشقر لن ينتظروا إلى الأبد لاستعادة المجال المدني الذي ناضلوا من أجله.

قال تولوترا أندريانيرينا، المتحدث باسم حملة جيل زد (23 عامًا) "لا يمكننا التأكد من أن الحكومة العسكرية ستستمع، لكن يمكننا أن نأمل".

وأضاف "سنعود إلى الشوارع. فعلناها مرة، ويمكننا فعلها مرة أخرى إذا لزم الأمر".

المصدر: رويترز

