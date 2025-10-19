أخبار|كينيا

الكينيون يشيعون زعيم المعارضة رايلا أودينغا

epa12464293 A Kenyan soldier in ceremonial uniform (R) stands guard next to the coffin of the late Kenyan former Prime Minister Raila Odinga during the final day of funeral proceedings for Odinga at the Jaramogi Oginga Odinga University grounds in Bondo, Nyanza region, Kenya, 19 October 2025. Odinga, 80, who spent many years as an opposition leader, passed away in India on 15 October 2025 while receiving medical treatment. EPA/STRINGER
مراسم دفن رسمية وشعبية أقيمت بمسقط رأس رايلا أودينغا في منطقة بوندو غربي البلاد (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)

ودع الكينيون اليوم الأحد زعيم المعارضة البارز رايلا أودينغا، في مراسم دفن رسمية وشعبية أقيمت بمسقط رأسه في منطقة بوندو غربي البلاد، بعد مسيرة سياسية امتدت عقودا ترك خلالها بصمات بارزة في تاريخ الديمقراطية الكينية.

وشارك آلاف الكينيين إلى جانب شخصيات سياسية بارزة من داخل البلاد وخارجها في مراسم التشييع، حيث وُوري جثمان أودينغا الثرى في مقبرة عائلته، وسط مراسم عسكرية كاملة وطقوس تقليدية.

وحضر الجنازة الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس السابق أوهورو كينياتا، والرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، إضافة إلى وفود أفريقية رفيعة.

ووصف روتو الراحل بأنه "موحّد" أسهم في استقرار البلاد، فيما اعتبره مشاركون "مناضلا أفريقيا ناكرا للذات".

Kenya's President William Rutto and Kenya's former President Uhuru Kenyatta speak as they attend the burial of Kenya's former Prime Minister Raila Odinga, who died while receiving medical treatment in India, at the Kango Ka Jaramogi home in Bondo, Siaya County, Kenya, October 19, 2025. REUTERS/Thomas Mukoya
الرئيس الحالي وليام روتو (يمين) والسابق أوهورو كينياتا في جنازة رايلا أودينغا (رويترز)

مسيرة سياسية حافلة

رحل أودينغا عن عمر ناهز الثمانين إثر أزمة قلبية مفاجئة في الهند. وعلى الرغم من إخفاقه في الفوز بالرئاسة في 5 محاولات، فقد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2013، ولعب دورا محوريا في عودة التعددية الحزبية خلال تسعينيات القرن الماضي، كما يُنسب إليه الفضل في الدفع نحو إقرار دستور 2010 الذي حظي بإشادة واسعة.

وعُرف أودينغا بقدرته على بناء التحالفات السياسية، إذ عقد تفاهمات مع الرئيس الأسبق كينياتا عام 2018، ثم مع الرئيس روتو العام الماضي، بعد موجة احتجاجات واسعة هزت البلاد.

People lineup to pay their respects to former Kenya prime minister Raila Odinga at Nyayo National Stadium in Nairobi, Kenya, Friday, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Andrew Kasuku)
آلاف الكينيين حضروا لإلقاء نظرة الوداع (أسوشيتد برس)

مراسم دامية

وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الفعاليات التأبينية في نيروبي ومدن أخرى، شارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة المئات في تدافع جماهيري.

كما سُجلت محاولات لاقتحام موقع الدفن اليوم، قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الحشود.

People react during the viewing of the body of former Kenya Prime Minister Raila Odinga at Jomo Kenyatta Stadium in Kisumu, Kenya, Saturday, Oct. 18, 2025. (AP Photo/Samson Otieno)
حزن شديد عم أنصار أودينغا على رحيله (أسوشيتد برس)

إرث سياسي وغياب مؤثر

يُنظر إلى أودينغا باعتباره أحد رموز "التحرر الثاني" في أفريقيا، لإسهامه في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كينيا، وأنه ظَل شخصية محورية في المعارضة لعقود.

ويرى مراقبون أن رحيله يترك فراغا كبيرا في المشهد السياسي الكيني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقررة عام 2027، في ظل غياب شخصية معارضة تحظى بالثقل الشعبي والسياسي ذاته.

المصدر: الجزيرة + وكالات

