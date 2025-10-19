الصين تطلق صاروخا يحمل 3 أقمار اصطناعية

أطلقت الصين اليوم الأحد صاروخا على متنه 3 أقمار اصطناعية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" التي أفادت بأن الصاروخ انطلق من "منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي الصين".

وقالت الوكالة إن الصاروخ نجح في وضع الأقمار الاصطناعية في المدار المخطط له، وإن الأقمار الثلاثة تشمل القمر الصناعي الباكستاني للاستشعار عن بعد "برس 2″، إلى جانب قمري "إيرسات 3″ وإيرسات 4".

وتعد هذه المهمة الرحلة التاسعة لصاروخ "ليجان 1″ الحامل وفق ما جاء في الوكالة.

وأول أمس الجمعة أعلنت الصين أنها أطلقت 18 قمرا اصطناعيا للاتصالات من مقاطعة شانشي الشمالية بواسطة صاروخ من طراز" لونغ مارش 6 إيه" من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصناعية، ووصلت بنجاح إلى مواقعها المدارية المخطط لها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن الأقمار الاصطناعية "جزء من مجموعة سبيس سيل، وهي كوكبة أقمار صناعية تجارية صينية منخفضة المدار، تهدف إلى تشكيل شبكة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق العالمية وعالية السرعة، آمنة وموثوقة للمستخدمين حول العالم، وهي مصممة لتشمل ما يصل إلى أكثر من 10 آلاف قمر اصطناعي تدور في مدارات منخفضة الارتفاع قبل نهاية عام 2030".

وفقا لخطة المشروع، سيتم نشر 648 قمرا اصطناعيا في المدار بحلول نهاية عام 2025 لتشكيل النسخة الأولى من شبكة "كوكبة سبيس سيل" التي يعتبرها المراقبون "ردا صينيا منافسا لشبكة الإنترنت العالمية ستارلينك".