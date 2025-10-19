الصين تتهم أميركا بتنفيذ هجوم إلكتروني على المركز الوطني للتوقيت

اتهمت السلطات الصينية اليوم الأحد الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف المركز الوطني للتوقيت في مدينة شيان، في خطوة قالت إنها قد تهدد استقرار البنية التحتية الحيوية في البلاد، بما في ذلك شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء.

وقالت وزارة الأمن العام الصينية في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة "وي تشات" إن وكالة الأمن القومي الأميركي (إن إس إيه) نفذت الهجمات السيبرانية على مدى فترة طويلة بدأت منذ مارس/آذار 2022، واستهدفت أنظمة الشبكة الداخلية للمركز الوطني للتوقيت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وأضاف البيان أن الهجوم بدأ باستغلال ثغرة أمنية في خدمة رسائل مشفرة مرتبطة بهواتف ذكية ذات علامة تجارية أجنبية -لم تتم تسميتها- مما مكّن القراصنة من التجسس على الأجهزة المحمولة لموظفي المركز، وسرقة بيانات اعتماد ومعلومات حساسة استُخدمت لاحقا للتسلل إلى أنظمة الحواسيب والشبكات.

وكشف التحقيق الذي أجرته الوزارة أن الهجمات الأميركية امتدت خلال عامي 2023 و2024، حيث حاولت الجهات المنفذة اختراق نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة، وهو نظام أساسي تعتمد عليه البنية التحتية الحيوية الصينية.

أهمية مركز التوقيت الوطني

ويُعد المركز الوطني للتوقيت في الصين جهة رسمية مسؤولة عن توليد وتوزيع التوقيت القياسي في البلاد، وهو عنصر بالغ الأهمية لضمان تزامن العمليات في قطاعات الاتصالات والطاقة والقطاع المالي، بالإضافة إلى التنسيق في المجالين الأمني والبحثي.

ورغم اتساع رقعة الصين الجغرافية فإن البلاد تعتمد على منطقة زمنية واحدة فقط على مستوى الدولة.

وأشارت وزارة الأمن العام إلى أن "أي اختراق واسع النطاق للمركز قد يؤدي إلى اضطراب في التوقيت الدولي، وتعطيل شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء"، معتبرة أن هذه الأنظمة مترابطة بشكل دقيق وتعتمد على دقة التوقيت الذي يوفره المركز.

وحتى اللحظة، لم تُصدر السفارة الأميركية في بكين أو أي جهة أميركية رسمية تعليقا على الاتهامات الصينية.