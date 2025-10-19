استشهاد أسير فلسطيني بمستشفى إسرائيلي

أعلنت مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين -اليوم الأحد- استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.

وقالت مؤسسات الأسرى -في بيان صحفي- إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود (49 عاما) من مخيم جنين، في الأول من فبراير/شباط 2025، وقد تدهورت حالته الصحية سريعا عقب اعتقاله، ليتبين لاحقا أنه مصاب بمرض السرطان في مرحلة متقدمة.

وأوضحت أن محمود نُقل بين عدة سجون، من مجدو إلى جلبوع ثم إلى عيادة سجن الرملة، دون توفير العلاج اللازم، رغم تأكيد الفحوص الطبية لخطورة وضعه الصحي.

ورغم المطالبات بالإفراج عنه لأسباب إنسانية، رفضت سلطات الاحتلال ذلك وأبقت على اعتقاله حتى تدهورت حالته بشكل حاد.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فقد جرى نقل محمود إلى مستشفى أساف هروفيه قبل يوم واحد فقط من استشهاده، في ظل اتهامات متكررة لإسرائيل بانتهاج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى.

يُذكر أن الشهيد محمود أسير سابق اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002 وأمضى عامين في سجون الاحتلال، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة قبل اعتقاله الأخير، حيث حُرم من استكمال علاجه.

مؤسسات الأسرى تعلن عن استـــــشهاد الأسير المريض بالسرطان "محمود طلال عبد الله" (أبو طلال) من مخيم جنين. pic.twitter.com/FXkL06hrA8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2025

وباستشهاد محمود، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 79 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل جريمة الإخفاء القسري عشرات المعتقلين الآخرين في سجون الاحتلال.