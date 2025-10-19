اتفاق يمهد لتولي تاكايتشي أول امرأة منصب رئاسة الوزراء في اليابان

توصل الحزب الديمقراطي الحر، أبرز الأحزاب الحاكمة، وحزب التجديد الياباني إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، في خطوة تمهّد لتولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ اليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن توقيع الاتفاق الرسمي بين الحزبين سيجري غدا الاثنين، بين زعيمة الحزب الديمقراطي الحر، تاكايتشي، وزعيم حزب التجديد اليميني الأصغر هيروفومي يوشيمورا.

ويُتوقع أن يصوّت نواب حزب التجديد لصالح تاكايتشي في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء لاختيار رئيس الوزراء الجديد، على أن يظل الحزب خارج التشكيلة الوزارية في المرحلة الأولى، وفقا للوكالة.

وعلى الرغم من أن التحالف الجديد بين الحزبين يمنح ساناي تاكايتشي فرصة قوية في التصويت، إلا أنهما لا يزالان بحاجة إلى مقعدين إضافيين لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب. وفي حال اللجوء إلى جولة تصويت ثانية، يكفي أن تحصل تاكايتشي على عدد أصوات يفوق منافسها لتتولى منصب رئيسة الوزراء.

ويعد ذلك الاتفاق دون مستوى الشراكة الكاملة التي كان الحزب الديمقراطي الحر يتمتع بها سابقا مع حزب كوميتو.

ولم يصدر تعليق رسمي من أي من الحزبين حتى الآن.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحكومي في وقت سابق من الشهر الجاري، منهيا شراكة استمرت 26 عاما مع الحزب الديمقراطي الحر.

وفي محاولة لإقناع حزب التجديد الياباني بالانضمام، عرض الحزب الديمقراطي الحر مواصلة العمل على فرض حظر على التبرعات السياسية من الشركات والمنظمات، إضافة إلى إعفاء المواد الغذائية من ضريبة المبيعات.

وكان حزب التجديد قد اقترح إلغاء الضريبة على المواد الغذائية عامين.

أول رئيسة وزراء محتملة

وفازت تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المحافظة، برئاسة الحزب الديمقراطي الحر في وقت سابق من أكتوبر الجاري بتغلبها على عدد من المنافسين، لتصبح المرشحة الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا.

ودعت تاكايتشي إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لحماية المستهلكين من تداعيات التضخم، كما انتقدت بشدة قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.

وتؤيد تاكايتشي مراجعة الدستور الياباني السلمي لما بعد الحرب، بهدف تعزيز دور قوات الدفاع الذاتي.

كما تعد من الزائرات باستمرار لضريح ياسوكوني، الذي يكرّم قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم بعض المدانين بجرائم حرب، وهو ما يثير انتقادات من بعض دول الجوار الآسيوي التي ترى في ذلك رمزا للنزعة العسكرية اليابانية في الماضي