ألمانيا تستدعي سفيرها في جورجيا بسبب "التحريض" ضدها

استدعت ألمانيا سفيرها لدى جورجيا، بيتر فيشر، مؤقتا لإجراء مشاورات بسبب ما سمته تحريض القيادة الجورجية على الاتحاد الأوروبي وألمانيا وعلى السفير.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: "منذ عدة شهور، دأبت قيادة جورجيا على التحريض على الاتحاد الأوروبي وألمانيا والسفير الألماني إرنست بيتر فيشر بصفة شخصية".

وأضافت أن الخارجية ستبحث مع سفيرها الخطوات المقبلة المتوقع اتخاذها في هذا السياق، مشيرة أيضا إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيناقش مسألة جورجيا غدا الاثنين.

وكانت الوزارة احتجت قبل نحو أسبوعين لدى القائم بأعمال السفارة الجورجية في برلين على طريقة تعامل الحكومة الجورجية مع السفير الألماني.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، اتهم فيشر "بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وذلك على خلفية الانتقادات العلنية المتكررة التي وجهها السفير لمسار الحكومة الجورجية الذي وصفه بأنه "استبدادي".

وتسبب حضور السفير لجلسات محاكمة معارضين سياسيين، بشكل خاص، في استياء السلطات الجورجية، وهو ما دفع الخارجية الجورجية في العاصمة تبليسي إلى استدعائه لمقرها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلى مدى الشهور الماضية، اتهم مسؤولون من جورجيا فيشر وسفراء آخرين لدى الاتحاد الأوروبي بدعم محاولات الإطاحة بالحكومة في تبليسي.

وشنت السلطات في جورجيا "حملة قمع" على شخصيات معارضة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومحتجين خرجوا للشوارع في أعقاب انتخابات البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي لا تزال نتائجها محل خلاف، وما تلاها من قرار الحكومة وقف المحادثات المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.