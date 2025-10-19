أخبار|غزة في عامين|الشرق الأوسط

أبرز الصور في أسبوع.. تكشف حجم مأساة غزة بعد وقف إطلاق النار

Mourners react next to bodies of Palestinians, killed by Israeli fire after crossing the ceasefire line according to the Hamas-run Civil Defense, as they brought to Al Ahli Hospital in Gaza City, Saturday, Oct. 18, 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)
فلسطينيون يشيعون جثث أقاربهم استشهدوا بنيران إسرائيلية بزعم عبورهم خط وقف إطلاق النار في المستشفى الأهلي بغزة (أسوشيتد برس)
Published On 19/10/2025
|
آخر تحديث: 14:59 (توقيت مكة)

حفظ

يشهد قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار أزمة إنسانية حادة، مع دمار واسع للمنازل والمرافق الأساسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والكهرباء والخدمات الصحية، في حين يعيش آلاف النازحين في خيام مؤقتة وسط الركام.

وسلمت إسرائيل جثث بعض الفلسطينيين ضمن صفقة الإفراج عن الأسرى، بينما تواصل فرق الإنقاذ في غزة البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة ونقص الموارد. وتعكس هذه المشاهد حجم الخسائر الإنسانية وصمود السكان أمام آثار الحرب، وسط تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة.

Palestinians search the rubble of buildings amid widespread destruction due to Israeli bombardment in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, as a ceasefire holds on October 12, 2025.
فلسطينيون في خان يونس يتفقدون المباني المدمرة في محاولة لتقييم حجم الخسائر وتحديد أماكن النازحين والضحايا (الفرنسية)
A Palestinian woman, Hayam Meqdad, 49, walks on the rubble of her destroyed home, as she now lives in a tent after getting displaced during the war, after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in Gaza City, October 15, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
الفلسطينية هيام مقداد 49 عاما نزحت إلى خيمة مؤقتة بعد أن دُمر منزلها في الحرب (رويترز)
A drone view shows tents of displaced Palestinians and a destroyed city, following the withdrawal of the Israeli forces from the area, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Gaza City, October 18, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
اللقطات الجوية تظهر خيام النازحين وسط مدينة غزة المدمرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (رويترز)

واستقبلت الضفة الغربية وقطاع غزة عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل. وأفادت المصادر الرسمية أن عمليات الإفراج شملت أسرى من مختلف الفئات، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انتصارا للحقوق الوطنية، في حين رحبت دول عربية ودولية بالإفراج.

Freed Palestinian prisoners look out of a bus after they were released by Israel as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal between Hamas and Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, October 13, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى خان يونس ضمن صفقة تبادل وسط ترحيب أهاليهم (رويترز)
A man greets a freed Palestinian prisoner released by Israel as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal between Hamas and Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, October 13, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطيني يستقبل أسيرا محررا من السجون الإسرائيلية في خان يونس معبّرا عن فرحة العائلات بعودة أبنائها (رويترز)
Palestine Red Crescent Society (PRCS) members move a freed Palestinian prisoner to a hospital as he reacts after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني ينقلون أسرى محررين إلى مستشفيات رام الله لتقديم الرعاية بعد الإفراج عنهم (رويترز)

وفحص موظفو مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، جثث الفلسطينيين المفرج عنهم من إسرائيل ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، والذين وصلوا إلى المستشفى داخل شاحنات مبردة في 18 أكتوبر 2025.

A hospital employee checks the identification card on the remains of a Palestinian released by Israel under a Gaza ceasefire and hostage exchange deal, inside a refrigerated truck in front of the Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 18, 2025.
موظفو مستشفى ناصر في خان يونس يفحصون جثث الفلسطينيين الذين سلمتهم إسرائيل لتحديد هوياتهم (الفرنسية)
A hospital employee checks the remains of Palestinians released by Israel under a Gaza ceasefire and hostage exchange deal, inside a refrigerated truck in front of the Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 18, 2025.
عمال المستشفى ينقلون الجثث إلى المشرحة في مستشفى ناصر بخان يونس لتطبيق بروتوكولات طبية وقانونية توثق كل حالة من الضحايا (الفرنسية)
Hospital workers transport the remains of a Palestinian released by Israel under a Gaza ceasefire and hostage exchange deal, to the morgue of Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 18, 2025.
عمال مستشفى ناصر في خان يونس ينقلون جثث فلسطينيين، سلمتهم إسرائيل، إلى المشرحة للتحقق والتوثيق (الفرنسية)

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطِرة والمتكررة، بلغت 47 خرقا موثقا. كما أكد استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 143 بجراح متفاوتة، جرّاء خروقات الاحتلال المتواصلة.

epa12462102 Palestinian civil defense workers carry the body of a member of the Abu Shaban family at Al Ahli Baptist Hospital in Gaza City, 18 October 2025. At least eleven members of the Abu Shaban family were killed a day earlier when their car was hit by an Israeli army strike in the Al Zaitun neighbourhood, east of Gaza City. EPA/MOHAMMED SABER
فرق الدفاع المدني تحمل جثمان أحد أفراد عائلة أبو شعبان إلى مستشفى المعمداني بعد استشهاد 11 من أفراد العائلة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في حي الزيتون شرق غزة (الأوروبية)
epa12462103 Palestinian relatives of the Abu Shaban family mourn around the bodies of their loved ones at Al Ahli Baptist Hospital in Gaza City, 18 October 2025. At least eleven members of the Abu Shaban family were killed a day earlier when their car was hit by an Israeli army strike in the Al Zaitun neighbourhood, east of Gaza City. EPA/MOHAMMED SABER
أقارب عائلة أبو شعبان يقفون عند جثث أحبائهم في مستشفى المعمداني في مشهد مأساوي يتكرر في غزة (الأوروبية)
epa12462101 Palestinian relatives of the Abu Shaban family stand around the bodies of their loved ones at Al Ahli Baptist Hospital in Gaza City, 18 October 2025. At least eleven members of the Abu Shaban family were killed a day earlier when their car was hit by an Israeli army strike in the Al Zaitun neighbourhood, east of Gaza City. EPA/MOHAMMED SABER
أقارب عائلة أبو شعبان يقفون حول جثث أحبائهم في مستشفى المعمداني بغزة بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي 11 من أفراد العائلة (الأوروبية)

وحذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة، مشيرة إلى نزوح آلاف العائلات وافتقار السكان إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

Palestinians gather to receive food portions from a charity kitchen in the Nuseirat refugee camp, located in the central Gaza Strip, on October 15, 2025, two days after a ceasefire came into effect.
الفلسطينيون في مخيم النصيرات للاجئين يحاولون الحصول على حصص غذائية من مطبخ خيري بعد أيام من وقف إطلاق النار في ظل استمرار نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء (الفرنسية)
Palestinians pass by the rubble of destroyed buildings, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, October 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
الفلسطينيون في غزة يمرّون إلى جانب ركام المباني المدمرة في مشهد يظهر أثر الدمار على الحياة اليومية واحتياجات المدنيين لإعادة الإعمار (رويترز)
Displaced Palestinian kids, who fled their homes due to Israeli strikes, shelter in a tent camp, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, southern Gaza Strip, January 5, 2024. REUTERS/Saleh Salem
أطفال فلسطينيون نازحون لجأوا إلى مخيم بعد نزوحهم بسبب الغارات الإسرائيلية مع استمرار معاناتهم بفعل تدمير المدارس والمرافق الطبية (رويترز)

وواصلت فرق الإنقاذ في غزة عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، بفعل الغارات والهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المباني السكنية والبنى التحتية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة ونقص الموارد اللازمة للتعامل مع حجم الخسائر البشرية.

Heavy machinery operates at a site where searches are underway for the bodies of hostages killed after being seized by Hamas during the October 7, 2023 attack, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis, southern Gaza Strip, October 18, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الآليات الثقيلة في خان يونس تنتشل الجثث من تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة في إطار جهود تحديد هويات الضحايا وتسليمها إلى عائلاتهم (رويترز)
Heavy machinery operates at a site where searches are underway for the bodies of hostages killed after being seized by Hamas during the October 7, 2023 attack, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis, southern Gaza Strip, October 18, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
معدات ثقيلة تبحث عن جثث رهائن قُتلوا في قصف الاحتلال للمنطقة (رويترز)
Palestinians gather near a site where searches are underway for the bodies of hostages killed after being seized by Hamas during the October 7, 2023 attack, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis, southern Gaza Strip, October 17, 2025. REUTERS/Stringer
فلسطينيون تجمعوا قرب مواقع البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة لمتابعة جهود فرق الإنقاذ (رويترز)

وشيّع فلسطينيون جثمان الصحفي صالح الجعفراوي، استُشهد أثناء تغطيته للأحداث في غزة. وأكدت نقابات الصحفيين والمجتمع الدولي ضرورة حماية الإعلاميين ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، مشددة على أن حرية العمل الصحفي يجب أن تبقى مصونة حتى في أوقات النزاع.

فلسطينيون في غزة يشيّعون جثمان الصحفي صالح الجعفراوي، استُشهد أثناء تغطيته الأحداث (الأناضول)
فلسطينيون يشيعون جثمان الصحفي صالح الجعفراوي استُشهد بإطلاق النار عليه من مسلحين في جنوب غزة أثناء محاولته توثيق المناطق المدمرة (الأناضول)
استمرار المخاطر يهدد العاملين في الإعلام في فترة ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الأناضول)

يواصل سكان قطاع غزة مواجهة تبعات الحرب الأخيرة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط تدمير واسع وخسائر بشرية كبيرة. وتبقى الحاجة ماسة لتدخل عاجل من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الأساسية وتأمين الظروف الإنسانية للسكان، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، ويستمر الفلسطينيون في استعادة حياتهم اليومية بصمودهم وإصرارهم على مواجهة آثار النزاع.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان