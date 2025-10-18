مسؤول فلسطيني: الصليب الأحمر يبحث عن جثامين الإسرائيليين ويتجاهل الفلسطينيين

تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء التي لا تزال تحت الأنقاض، بينما تكرس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل جهودها للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وقد أكد مكتب الإعلام الحكومي -اليوم السبت- عجز طواقم الإسعاف عن انتشال آلاف الجثث المنتشرة في الطرقات أو تحت الركام بسبب عدم توافر المعدات اللازمة.

في الوقت نفسه، تواصل العديد من المؤسسات المحلية تصعيد دعواتها للمجتمع الدولي من أجل إلزام إسرائيل بإدخال المعدات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض من القطاع.

ويواجه الدفاع المدني في غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المعدات اللازمة للبحث ورفع الأنقاض، وفق ما أكده المتحدث باسمه محمود بصل خلال نافذة خصصتها الجزيرة لتسليط الضوء على هذا الملف.

في المقابل، تسخّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل جهودها للبحث عن جثامين الإسرائيليين وتتجاهل حق الفلسطينيين في استخراج جثامين ذويهم، وفق ما أكده بصل.

ويمثل هذا التمييز بين الجثامين مخالفة قانونية ودولية، حسب المتحدث الذي قال إنه لم يكن للصليب الأحمر أن يتبنى هذه المقاربة في التعامل مع جثث الموتى وفي طريقة تسليم جثامين الأسرى الموجودة لدى الطرفين.

آلاف المفقودين والمختفين قسريا

وقبل عودة الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، وثق الدفاع المدني 4 آلاف مفقود في بعض مناطق مدينة غزة وحدها، كما يقول بصل الذي يعتقد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10 آلاف بكثير.

ويتطلب التوصل لهذه الأعداد الهائلة جرافات ومعدات ثقيلة، كما يتطلب نقل الأنقاض إلى مكان مخصص وليس لنقلها من مكان إلى مكان مجاور له في نفس المنطقة، بحسب المتحدث، الذي أكد أن استخراج جثة الشهيدة غادة رباح وحدها تتطلب العمل لمدة 12 ساعة متواصلة بسبب نفاد الإمكانيات.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل المؤسسات المعنية توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريا، حيث أكد مدير "المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريا"، أحمد مسعود توثيق 1300 حالة فقط بسبب الصعوبات التي تواجه هذه العملية.

وقدر مسعود عدد المفقودين والمختفين قسرا بـ5 آلاف، بعضهم يرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات بشأنه، لكن المركز يعمل على توثيق هذه الحالات لرفعها إلى اللجنة الأممية المعنية حتى تبدأ في الضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرهم.

ورسميا، ارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 68 ألفا و116 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و200 مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.