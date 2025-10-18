كم سنة يحتاج الغزيون للتخلص من ركام الحرب؟

خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أطنانا هائلة من الركام إثر قصف جوي ومدفعي وبحري مكثف على مدار عامين كاملين، وهذا يثير تساؤلات بشأن المدة اللازمة لإزالته وتكلفته أيضا.

وعرضت الجزيرة خريطة تفاعلية تظهر شدة الركام وحجمه ونطاقه في مختلف محافظات القطاع، إذ تتدرج من 500 طن وحتى 20 ألف طن للخلية الواحدة حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتشير التقديرات إلى أن الكلفة المطلوبة تتجاوز 860 مليون دولار لإزالة أكثر من 61 مليون طن من الركام في كامل القطاع وطرقاته.

شمال غزة: 12 مليونا و933 ألفا و231 طنا.

مدينة غزة: 17 مليونا و979 ألفا و707 أطنان.

دير البلح: مليونان و862 ألفا و702 طن.

خان يونس: 11 مليونا و820 ألفا و252 طنا.

رفح: 9 ملايين و170 ألفا و92 طنا.

وبلغة الأرقام، فإن قطاع غزة يحتاج إلى ما يعادل أكثر من ألف ملعب كرة قدم لوضع الركام فيه.

ووفق تقرير للجزيرة، سيتطلب الأمر 15 عاما لإزالة أطنان الركام في حال قُدّر لأهل غزة إيجاد معدات لتنظيفه، و100 شاحنة يوميا.

لكن الغزيين يواجهون حاليا صعوبة كبيرة في عمليات التجريف والحفر تحت الأنقاض في ظل عدم وجود معدات متخصصة وآليات ومركبات ثقيلة لإزالة هذا الركام.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى اتفاق عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا لخطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68 ألفا و116 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و200 مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن آلاف المفقودين ودمار هائل في البنية التحتية.