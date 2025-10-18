قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل شخص، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على آلية تستخدم في البناء جنوب لبنان، رغم سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ نحو عام بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة التي شنتها إسرائيل على آلية في بلدة دير كيفا قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل.

وكثيرا ما تستهدف الغارات الإسرائيلية أفرادا على دراجات نارية أو يستقلون سيارات أو حفارات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف في هذه الهجمات عناصر في حزب الله أو منشآت تابعة له.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع غارة بطائرة مسيرة "استهدفت بصاروخين حفارة على طريق كفردونين/دير كيفا".

والسبت الماضي، استهدفت 10 غارات، بحسب المصدر نفسه، 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، مما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية.

ويسري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إثر مواجهة دامية لمدة عام، تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية.

وينصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

وإضافة إلى الغارات المستمرة التي تشنها، أبقت إسرائيل قواتها في 5 تلال جنوبي لبنان، في حين نصّ الاتفاق على انسحابها الكامل من المناطق التي توغلت داخلها خلال الحرب.

وعلى وقع ضغوط أميركية، اتخذت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب قرارا بتجريد حزب الله من سلاحه.

ووضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".