إصابة جنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في طوباس

ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن جنديين على الأقل أصيبا في تفجير عبوة ناسفة ألقاها مقاومون على جنود جيش الاحتلال في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر أن طائرة إجلاء وصلت حاجز تياسير في المدينة عقب تفجير العبوة.

من ناحية ثانية، أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، وذلك وسط اقتحامات لمدن نابلس وجنين ورام الله والخليل تخللتها مواجهات مع شبان فلسطينيين ومقاومين.

وتتواصل الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته منطقة الكسارات جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة، ورصدت الكاميرات جنود الاحتلال وهم ينكلون بطفلين كانا في المنطقة.

على صعيد متصل أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس أن مقاتليها "استهدفوا بالرصاص أمس سيارة عسكرية للاحتلال ونقاطا استيطانية قرب مستوطنة أفيتار محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو".

كما ذكرت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتليها في "سرية ميثلون يتصدون لقوات العدو المقتحمة للبلدة ويستهدفون آلياته بعبوات ناسفة".