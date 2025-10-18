مصدر باكستاني يكشف مستوى وفدي الحوار مع أفغانستان بالدوحة

قال مصدر حكومي باكستاني اليوم السبت إن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الباكستانيين يقودان وفد بلادهم في حوار العاصمة القطرية الدوحة، في ظل تجدد الاشتباكات المتقطعة على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار مع أفغانستان.

وأوضح المصدر للجزيرة أن الوفد الأفغاني سيكون مماثلاً في مستوى التمثيل للوفد الباكستاني.

وكان مسؤول أفغاني قد صرّح أمس الجمعة بأن وفدا حكوميا من بلاده توجه إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان.

في المقابل أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن استعداد بلاده للحوار مع أفغانستان لحل الخلاف بينهما، قائلا إن بلاده أوقفت إطلاق النار 48 ساعة "بناء على طلب كابل، لكي يتسنى لهم التواصل معنا لتنفيذ شروطنا".

ويأتي هذا بعد تصعيد ميداني شهدته المناطق الحدودية، إذ أكد مسؤول في الحكومة الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش الباكستاني شنّ ضربات جوية على مناطق بشرقي أفغانستان، ما اعتبره خرقاً لوقف إطلاق النار، مشدداً على أن "أفغانستان ستردّ".

وقد أفاد مراسل الجزيرة نت في باكستان، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية على مديريتي أرغون وبرمل في ولاية باكتيكا.

وكانت مصادر حكومية من البلدين قد أكدت أن الطرفين اتفقا الجمعة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، إلى حين اختتام المحادثات المقررة في الدوحة.

يُذكر أن البلدين خاضا مواجهات برية عنيفة خلال الأيام الماضية، تخللتها غارات جوية باكستانية عبر الحدود ووصل بعضها إلى العاصمة الأفغانية كابل، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة انتهت ظهر الجمعة، وتم تمديدها لاحقاً.