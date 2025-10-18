عاجلعاجل,
عاجل| كوشنر: ترامب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الوقت حان لأن يكون صارما مع الإسرائيليين
Published On 18/10/2025|
آخر تحديث: 03:51 (توقيت مكة)
سي بي إس نيوز:
- ويتكوف: أنا وكوشنر شعرنا ببعض الخيانة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر.
- ويتكوف: كان للهجوم الإسرائيلي على قطر تأثير متفاقم لأن القطريين كانوا طرفا حاسما في المفاوضات.
- ويتكوف: فقدنا ثقة القطريين بسبب الهجوم وتوارت حماس عن الأنظار وكان الوصول إليهم صعبا للغاية.
- ويتكوف: أصبح واضحا للغاية مدى أهمية وحساسية الدور الذي كان القطريون يقومون به في المفاوضات.
- كوشنر: ترامب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الإسرائيليين بدأوا يتصرفون خارج السيطرة فيما يقومون به.
- كوشنر: ترامب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الوقت قد حان لأن يكون صارما للغاية مع الإسرائيليين.
- كوشنر: ترامب شعر أيضا بأن الوقت قد حان لإيقاف الإسرائيليين عن القيام بأشياء يرى أنها ليست في مصلحتهم.
المصدر: الجزيرة