سي بي إس نيوز عن كوشنر: الهجوم على قطر دفع ترامب للصرامة مع إسرائيل

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ببعض الخيانة" بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي كان القطريون يقومون به في المفاوضات.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن ويتكوف قوله إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان له تأثير متفاقم لأن القطريين كانوا طرفا حاسما في المفاوضات.

وتابع ويتكوف بالقول "فقدنا ثقة القطريين بسبب الهجوم وتوارت حماس عن الأنظار وكان الوصول إليها صعبا للغاية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه "أصبح واضحا للغاية مدى أهمية وحساسية الدور الذي كان القطريون يقومون به في المفاوضات".

بدوره، قال جاريد كوشنر إن الرئيس ترامب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الإسرائيليين بدؤوا يتصرفون خارج السيطرة فيما يقومون به.

وحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن صهر الرئيس الأميركي، فإن ترامب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الوقت قد حان لأن يكون صارما للغاية مع الإسرائيليين.

وأضاف كوشنر أن "ترامب شعر أيضا بأن الوقت قد حان لإيقاف الإسرائيليين عن القيام بأشياء يرى أنها ليست في مصلحتهم".

أمن قطر

وكانت إسرائيل قصفت في التاسع من سبتمبر/أيلول مقرات سكنية لحركة حماس في الدوحة، وأسفر ذلك عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري، وأثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر تنديدا عربيا ودوليا واسعا.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت في 29 سبتمبر/أيلول أن إسرائيل اعتذرت في اتصال هاتفي مشترك أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي هذا السياق، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا تعهدت فيه الولايات المتحدة بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك اتخاذ رد عسكري انتقامي، في حال تعرضها لهجوم آخر.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة وقطر "مرتبطتان بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقة قوية بين قواتنا المسلحة"، مضيفا أن قطر كانت "حليفا ثابتا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار".

وتابع الرئيس الأميركي: "اعترافا بهذا، وبالنظر إلى التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر من العدوان الأجنبي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان الأمن والسلامة الإقليمية لدولة قطر ضد أي هجوم خارجي".