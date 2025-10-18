عاجل,
عاجل | القسام: سنقوم عند الساعة 10 مساء بتسليم جثتي اثنين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم

Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 20:19 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

