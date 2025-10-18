الصليب الأحمر يتسلم جثمان أسير إسرائيلي في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الأسرى في غزة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 11 من أصل 28، وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجثمان نقله الصليب الأحمر إلى مواقع قواته داخل القطاع.

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومساء الجمعة، قالت حركة حماس في بيان عبر منصة تليغرام إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- "بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم، في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة (20:00 بتوقيت غرينتش)".

كما أكدت قناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها عثرت على جثمان أحد المحتجزين القتلى، وأنه سيتم تسليمه إلى الصليب الأحمر الدولي خلال ساعات الليل، تمهيدا لنقله إلى إسرائيل بعد منتصف الليل.

وقالت القناة 12 إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل بدأت استعداداتها لتسلم الجثة، مشيرة إلى توتر ساد بين تل أبيب وحماس بعد ما وصفته إسرائيل بـ"خرق الاتفاق"، ما دفعها إلى تعليق فتح معبر رفح مؤقتا.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه من المحتمل أن تتسلم إسرائيل بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، جثة أسير إسرائيلي إضافية، تطبيقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

ترامب يهدد حماس

ووفق الهيئة العبرية، فهذا الجثمان واحد من الجثامين الـ19 المتبقية في غزة وتنتظر تل أبيب تسليمهم إليها، وأضافت أنه أُعيد حتى الآن 9 جثامين من أصل 28، في حين سلمت حماس الخميس نعشي الجنديين عنبر هايمان والرقيب محمد الأطرش إلى الصليب الأحمر لإعادتهما إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد حركة حماس بأنه "في حال لم تلتزم بالتفاهمات الحالية، ستسمح واشنطن لإسرائيل باستئناف عملياتها العسكرية في القطاع".

في حين أكدت حماس، أنها أوفت بالتزاماتها وفقا للاتفاق وسلمت جميع الجثامين التي تمكنت من العثور عليها.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء الـ20، وسلمت جثامين 10 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر أنها 18.

في حين تقول إسرائيل إن العدد 19، إذ ادعت الأربعاء، أن إحدى الجثث الـ10 المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفق خطة ترامب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الإبادة 67 ألفا و967 شهيدا على الأقل، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.