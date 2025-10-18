صحف عالمية: قيود إسرائيل مستمرة وتجب محاسبتها على انتهاكاتها بغزة

تناولت صحف ومواقع عالمية أصداء التطورات في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ما خلفته الحرب من دمار ومعاناة لا يمكن طيّه دون مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، في حين حذرت تقارير أخرى من استمرار القيود الإسرائيلية التي تعرقل تدفق المساعدات، وتزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في القطاع.

ففي مقال نشرته صحيفة هآرتس، شددت على أن الإسرائيليين لا يمكنهم الإفلات من المحاسبة بعد انتهاء الحرب، إذ يعودون إلى حياتهم الطبيعية بينما يعيش الفلسطينيون بين الركام ويحصون قتلاهم.

ووصفت الصحيفة هذا التفاوت بالوحشي، معتبرة أن العنف الإسرائيلي ليس استثناء، بل هو تجسيد لنظام فصل عنصري يقوم على التفوق العرقي ويمتد من غزة إلى الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.

ورأت هآرتس أن ساعة المساءلة قد حانت، تماما كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مؤكدة أن العدالة يجب أن تُطبّق بحق إسرائيل على جرائمها، لأن دماء غزة -كما تقول- لن تُنسى، وأن مصير النظام العالمي سيتحدد وفق قدرته على فرض العدالة في هذه القضية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تأخر تسليم جثث الأسرى العالقة تحت الأنقاض في غزة لم يكن مفاجئا، إذ كانت إسرائيل والدول الوسيطة على علم مسبق بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تستطيع الوصول إلى جميع الجثث بسهولة بسبب الدمار الواسع في القطاع.

وأضافت الصحيفة أن تأخر تسليم الرفات أثار جدلا واسعا داخل إسرائيل، إلى حد أن بعض الأصوات طالبت بتعليق تنفيذ الاتفاق حتى استعادة الجثث، لكن باحثين إسرائيليين استبعدوا أن يؤدي هذا الخلاف إلى انهيار وقف إطلاق النار أو العودة إلى الحرب مجددا.

تردي الوضع الإنساني

أما صحيفة غارديان البريطانية، فقد ركزت على الوضع الإنساني في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن عملية توزيع المساعدات تسير ببطء شديد بسبب استمرار القيود الإسرائيلية.

وأكدت أن الكميات التي وصلت حتى الآن لا تتجاوز نصف ما تم الاتفاق عليه، في وقت تنهار فيه المنظومة الصحية وتتصاعد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية.

ووفق غارديان، فإن المنظمات الإنسانية تعمل بأقصى طاقتها لمواجهة الأزمة، لكن قدرتها تظل محدودة ما دامت إسرائيل تفرض قيودا على تحركاتها وعلى دخول الإمدادات، مما يجعل الوضع في غزة قابلا للانفجار من جديد إن لم تُرفع هذه العوائق سريعا.

ومن جانبها، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية معاناة مئات الفلسطينيين الذين أفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أنهم خرجوا من السجون ليصدموا بحجم الدمار الذي حلّ بمدنهم وأحيائهم.

ونقلت عن أحد المفرج عنهم قوله إنه أمضى 11 شهرا في الاعتقال دون تهمة، لكنه ما إن عاد إلى منزله حتى اكتشف أن أبناءه الأربعة قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وأضافت الصحيفة أن فرحة الحرية تحولت لدى كثير من الأسرى المفرج عنهم إلى حزن وذهول، بعدما وجدوا أن الحرب بددت أحلامهم وأزالت معالم حياتهم السابقة، مشيرة إلى أن هذه التجربة ترسّخ الشعور الفلسطيني بالظلم والخذلان أمام صمت المجتمع الدولي.

سر نجاح ترامب

وفي نيويورك تايمز، كتبت دانا سترول، المساعدة السابقة لوزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أن سر نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع ملف غزة يعود إلى تقديمه حوافز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصعيد الداخلي.

وقالت سترول إن بقاء نتنياهو السياسي بات يعتمد إلى حد كبير على دعم ترامب له، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة في إسرائيل، معتبرة أن العلاقة بين الرجلين باتت تبادلية أكثر من أي وقت مضى.

لكنها حذرت من أن هذه السياسة قد تنقلب على ترامب نفسه، إذ يخوض البلدان انتخابات حاسمة قد تُعيد رسم ملامح علاقتهما خلال العام المقبل.

وفي إسرائيل، كشفت صحيفة معاريف عن جدل واسع يلوح في الأفق بشأن مشروع قانون جديد يسعى لإلغاء اللجان الاستشارية المسؤولة عن التدقيق في تعيين كبار المسؤولين، وهو مقترح يحظى بدعم نتنياهو وحزب الليكود.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يهدف إلى منح الحكومة سلطة مطلقة في التعيينات، بحجة تسريع العمل التنفيذي وتجاوز البيروقراطية، بينما يرى معارضوه أن إلغاء اللجان يفتح الباب أمام الفساد ويقوض مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة.