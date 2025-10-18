الداخلية السورية تفكك خلية لتنظيم الدولة في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تفكيك خلية تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ريف دمشق (جنوب)، والقبض على أحد أفرادها، والقضاء على اثنين آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جهاز الاستخبارات العامة، نفذ بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك خلية تنتمي إلى تنظيم الدولة كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من ريف دمشق.

وأضافت أن العملية التي "جاء تنفيذها عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل لتحركات الخلية" أسفرت عن القبض على أحد أفراد التنظيم والقضاء على اثنين آخرين ومصادرة أسلحة وذخائر.

وأشار البيان الذي نشرته الوزارة في قناتها على تليغرام إلى أن أحد اللذين تم قتلهما كان يرتدي حزاما ناسفا وحاول تفجيره أثناء الاشتباك.

وأوضحت أنه تم العثور في مكان وجود الخلية على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرت مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وإحالة المجرم المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.