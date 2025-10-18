أخبار|بنغلاديش

تعليق الرحلات بمطار دكا في بنغلاديش بعد حريق ضخم

A passenger plane sits on the tarmac, as smoke rises from a fire, which broke out in the cargo bay of the Hazrat Shahjalal International Airport, in Dhaka, Bangladesh, October 18, 2025. REUTERS/Mehedi Hasan
37 وحدة إطفاء تكافح الحريق بمطار دكا الدولي (رويترز)
Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 20:03 (توقيت مكة)

أفادت السلطات في بنغلاديش باندلاع حريق ضخم اليوم السبت في قاعة الشحن بمطار دكا الدولي الرئيسي، مما أجبر السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية.

وأفاد مينول إحسان، وهو مسؤول في مديرية الصحة، بنقل 4 أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

ولم يلحق الحريق أضرارا بمبنى المطار الرئيسي، لكن سحبا كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت فوق المدرج. ولم يُعرف سبب الحريق بعد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء طلحة بن قاسم إن 37 وحدة إطفاء تكافح الحريق الذي اندلع بعد الظهر، مما تطلب لاحقا إرسال تعزيزات من قوات الأمن.

وقامت شركة الخطوط الجوية البنغالية المملوكة للدولة "بيمان" بتحويل أربع من رحلاتها -التي كان من المقرر أن تهبط في دكا- إلى مطارات في سيلهيت وشاتوغرام.

المصدر: وكالات

