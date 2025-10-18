تعليق الرحلات بمطار دكا في بنغلاديش بعد حريق ضخم

أفادت السلطات في بنغلاديش باندلاع حريق ضخم اليوم السبت في قاعة الشحن بمطار دكا الدولي الرئيسي، مما أجبر السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية.

وأفاد مينول إحسان، وهو مسؤول في مديرية الصحة، بنقل 4 أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

ولم يلحق الحريق أضرارا بمبنى المطار الرئيسي، لكن سحبا كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت فوق المدرج. ولم يُعرف سبب الحريق بعد.

Bangladeş Dakka uluslararası havaalanında büyük bir yangın çıktı ve tüm uçuşlar askıya alındı. pic.twitter.com/eaSt0IIlH3 — lt col temmuz (@temmuz1919) October 18, 2025

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء طلحة بن قاسم إن 37 وحدة إطفاء تكافح الحريق الذي اندلع بعد الظهر، مما تطلب لاحقا إرسال تعزيزات من قوات الأمن.

وقامت شركة الخطوط الجوية البنغالية المملوكة للدولة "بيمان" بتحويل أربع من رحلاتها -التي كان من المقرر أن تهبط في دكا- إلى مطارات في سيلهيت وشاتوغرام.